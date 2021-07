Raul Must: olen optimistlik, aga mitte ülemäära

Sulgpallur Raul Must alustab pühapäeva varahommikul Tokyo olümpiamängude sulgpalli üksikmängus alagrupimänge, kui kohtub maailma edetabelis kuuendal kohal asetseva Chen Longiga. Must ütles, et alagrupi loosiga ei läinud üldse hästi ning edasipääs nõuab eneseületust.

Must on ühes alagrupis hiinlase Chen Longiga ning maailma edetabelis 51. kohal asetseva hispaanlase Pablo Abianiga. "Alagrupiga ja vastastega absoluutselt ei õnnestunud, üks vastane (Chen - toim) on absoluutne maailma tipp ja kindlasti selle võistluse üks favoriitidest. Teine vastane (Abian - toim) samamoodi ebaõnnestus, see hispaanlane on Euroopas päris kõrgel koha ja minu jaoks üpris ebameeldiv vastane. Kaks sellist mängu, mille peale ma väga rõõmuga ei mõtle," ütles Must.

"Seal tuleb ennast ületada, et üldse midagi korda saata, aga hea on see, et olümpia ongi see koht, kus sportlane võiks ennast ületada," lisas eestlane.

"Ma olen optimistlik, aga mitte ülemäära," sõnas sulgpallur.

Must ütles, et juba mängu käima saamine oleks pühapäeval eneseületus. "Samas tean, et mul on olemas see mäng ja olen ka sellise tasemega mängijate vastu hästi mänginud ja olen ka geime võitnud."

Ta lisas, et koroonaviirusest tingitud situatsiooni tõttu ei ole tal olnud palju heal tasemel mängupraktikat, kuid olümpiamängude ettevalmistusturniiri korraldus on tal lubanud treenida ka võistlejatega teistest riikidest. "Praegu olen brasiillasega saanud iga päev trenni teha ja see on kindlasti aidanud mind päris palju, et kohaneda selle mängutempoga," lausus Must.

Ta lisas, et alagrupist edasi pääsemisest on raske unistada ning pigem keskendub ta sellele, et kaasaelajad saaksid hea mängu ja vaatepildi. "See on kõige olulisem. Mis punktid ja tulemused sealt päeva lõpus tulevad, see ei ole enam ainult minu kontrolli all, tase lihtsalt on nii tugev."