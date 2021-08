Eesti meeste võrkpallikoondis alistas viiegeimilise lahingu järel Soome

Eesti alustas koosseisus Robert Viiber, Oliver Venno, Albert Hurt, Robert Täht, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, liberod Rait Rikberg ja Silver Maar, vahendab Volley.ee.

Soome pääses avageimis 7:4 juhtima ning peatreener Cedric Enard võttis mõtlemisaja. Suurt muutust see ei toonud, esimest geimi dikteerisid soomlased. Venno rünnaku järel oli Eesti meeskond taga 14:18 ja Hurt tõi kodumeeskonna kolme punkti kaugusele 18:21 ning Tammemaa serviäss vähendas vahe 20:22-le. Avageim siiski Soomele 25:21. Eesti kasuks tõid Hurt ja Venno kumbki 4 punkti.

Samas koosseisus tuli Eesti väljakule ka teises vaatuses. Eesti jäi 5:7 taha, ent Tähe blokist auti rünnak ja Venno blokk viigistasid seisu 7:7. Geimi keskel 11:14 kaotusseisul võttis Eesti peatreener taas aja maha, Renet Vanker vahetas Viiberi puhkama. Andri Aganits sekkus Kreegi asemel. Geimi lõpus kasvas vahe 14:20-le, veel suudeti päästa mitu geimpalli ja jõuti seisuni 23:24 ning nüüd kasutasid soomlased mõtlemisaega. Järgmise punkti teenis aga Soome, võites seega geimi 25:23. Hurdalt Eesti resultatiivseimana 7 silma.

Kolmandas geimis sekkus Venno asemel Renee Teppan, Rikbergi asemel Silver Maar, Vanker jätkas sidemängijatest ja Aganits Kreegi asemel, ülejäänud mehed olid algkoosseisust. Tähe rünnakust olid tablool 7:7 viiginumbrid, geimi keskel jäi Eesti 12:14 taha, ent viigistas Aganitsa ja Vankeri blokist 14:14. Edasi mindi punkt-punktis, kuid geimi lõpus said eestlased 18:16 edu, Tammemaa temporünnakust olime juhtimas 20:17 ja Soome võttis mõtlemisaja. Tähe võimas äss tegi seisuks 23:17 ning geim Eestile 25:19. Tähelt selles vaatuses 7 punkti.

Neljandas geim jätkas hästi head hoogu leidev Täht, kes viis Eesti ette 4:2. Sellele järgnes Teppani äss! Eesti suutis mõnepunktilist edu hoida, Tammemaa ühene blokk andis meile 8:5 edu. Edu suudeti hoida, geimi keskel juhtis kodumeeskond Aganitsa rünnakust 15:10 ning Hurda serviässast 18:11. Geim kindlalt Eestile, tulemuseks 25:17. Aganits oli selle geimi resultatiivseim 5 punktiga.

Viiendas geimis jätkas Eesti sama koosseisuga. Eesti haaras Mäkineni rünnakuvea järel 6:3 edu ja Soome peatreener kasutas mõtlemisaega. Tammemaa punkti järel oldi ees 9:5, ent Soome jõudis kahe punkti kaugusele 7:9 ja Enard kutsus mehed nõu pidama. Soome jõudis punkti kaugusele (11:10), ent siis jäi Teppani rünnak maha – 12:10. Teppani rünnak andis Eestile 13:11 edu, esimene matšpall saadi seisul 14:12 Tähe rünnaku järel ja geimi võitis Eesti tulemusega 15:13 ning mängu 3:2.

Rahvusmeeskonna koosseis mängudes Soomega:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Temporündajad: Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Henri Treial

Nurgaründajad: Robert Täht, Kristo Kollo, Albert Hurt, Karli Allik

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter, Rait Rikberg