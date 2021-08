Siim-Markus Post naaseb Pärnu Sadamasse

KK Hito noortesüsteemist sirgunud Post tegi meistriliiga debüüdi just KK Hito esindustiimi eest juba hooajal 2013/14. Seejärel pallis ta Audentese Spordigümnaasiumi õpilasena kaks hooaega Audentese SG/Noortekoondise särgis ning siirdus hooajal 2016/17 Rakvere Tarva ridadesse, vahendab Korvpall24.geenius.ee.

Hooajal 2017/18 algas Posti esimene Pärnu periood, mis kestis kolm hooaega. Statistiliselt oli neist kõige parem esimene, kui 36 kohtumisega kogus ta koduses kõrgliigas keskmiselt 27,8 minutit, 13,4 punkti, 4,1 resultatiivset söötu, 3,3 lauapalli ja 1,2 vaheltlõiget.

Eelmisel hooajal kuulus 24-aastane ja 184 cm pikkune terav tagamees Tallinna Kalev/TLÜ hingekirja, kuid põlvevigastus lõpetas tema hooaja enneaegselt ning kirja läks kõigest seitse Eesti-Läti liiga mängu ja neli karikamatši. Liigakohtumistes kogunes kontole keskmiselt 28,7 minutit, 13,3 punkti, 3,4 söötu ja 2,4 lauapalli.

"Pärnusse tagasitulek oli lihtne otsus. Tean, kuhu tulen, tunnen süsteemi, alati on meeskond komplekteeritud medalimängude jaoks, sel aastal saab proovida veel ka eurosarja… Nii et väga palju plusse oli selles otsuses," rääkis mängujuht klubi pressiteate vahendusel.

Post lisas, et loodab siiralt fänne saalis näha. "Loodame, et fännid lastakse sel aastal saali, sest Pärnu fännide ees on alati hea mängida, kui ei pea just vastasvõistkonna eest mängima."

