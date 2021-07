Pärnu Sadama uus ääremängija: klubi on sama ambitsioonikas kui mina

25-aastane ja 203 cm pikkune Tamm tegi Eesti meistriliigas debüüdi 2014/15 hooajal Audentese SG/Noortekoondise ridades. Pärast ühte vaheaastat TLÜ/Kalevis liikus mängumees edasi Tartu Ülikooli ridadesse, kus sai aga raske põlvetrauma. Seejärel veel mitu rasket vigastust üle elanud ääremängija taasliitus 2020. aasta märtsis vahetult enne koroonaviiruse tõttu kehtestatud eriolukorda Tallinna Kalev/TLÜ-ga, kuid hooaja enneaegse lõppemise tõttu võimalust platsile naasta ei tekkinudki, vahendab Korvpall24.ee.

Nüüd Pärnuga liituv Tamm on täis pealehakkamist ning pole ka klubi kiitmisega kitsi: "Pärnu tegemistel olen ise silma peal hoidnud peaaegu alati, sest klubi on esindanud aja jooksul nii mõnigi hea sõber. Pärnu on jätnud professionaalse, ühtehoidva ning mängijatest hooliva klubi mulje," ütles ta.

Tamm, kelle isa Jüri Tamm on sündinud just suvepealinnas, lisas: "Minu jaoks oli oluline, et klubil oleks lisaks Eesti-Läti liigale veel mõni muu väljund. See, et Pärnu mängib Europe Cup'i, on väga hea võimalus mängijatel ennast proovile panna ja kogemusi koguda. Ning loodetavasti suudame seal ka head tulemust näidata."

Kokkuvõttes sai Tamme sümpaatia Pärnu meeskonna vastu võetud ühte lausesse: "Klubi on sama ambitsioonikas kui mina!"

