Pärnu toob korvi alla esialgu Nigeeria olümpiakoondisesse kuulunud palluri

Pärnu Sadama korvpallimeeskond teatas teisipäeval, et ookeani tagant tuuakse klubi eesliini täiendama 27-aastane ja 202 cm pikkune ameeriklane Tarekeyi "T.K." Edogi.

Nigeeria juurtega ja sõprusmängudes selle Aafrika riigi koondistki esindanud suur äär pallis NCAA ülikooliliigas kolm hooaega Tulsa Golden Hurricanes'i eest ning esindas viimasel kolledžiaastal Iona Gaelsi, kus kogus 34 kohtumisega keskmiselt 24,1 minutit, 8,6 punkti, 7,1 lauapalli ja 1,1 blokki, vahendab Korvpall24.ee.

Oma esimesel hooajal Euroopas pallis Edogi viis kohtumist Belgia kõrgliigaklubi Kangoroes'i eest ning 11 mängu Türgi meistriliigatiimi Sakarya eest. Türgis sai ta keskmiselt 25,5 minutiga kirja 10,3 punkti ja 7,1 lauapalli.

Hooajal 2019/20 jagas Edogi ennast Türgi esiliiga ja Iisraeli esiliiga vahel ning mullu pallis 24 kohtumist Prantsusmaal tugevuselt teises liigas Saint-Chamond' klubis. Keskmiselt 16,5 minutiga kogunes protokolli 8 punkti ja 4,5 lauapalli.

Peatreener Heiko Rannula sõnas värske täienduse kohta klubi Facebooki lehel: "Tegemist on liikuva ja atleetliku mängijaga, kes on võimeline katma kaitses erinevaid positsioone ja on rünnakul väga hea pick & roll mängija. Omab korralikku keskpositsiooniviset ja päris vabaks ei saa teda ka kolmesejoone taga jätta. Eelkõige ootan temalt head tööd kaitses ja lauas. Rünnakul sobib ta hästi kiire tempoga mängu, kus tema atleetlikkus kõige paremini esile tuleb."

Edogi enda sõnum Sadama tiimiga liitumisel on lihtne: "Ma teen kõik endast oleneva ja rohkem, et aidata meeskonnal võita!"

Edogi oli kirjas ka 49-mehelises Nigeeria koondise esialgses nimekirjas, kellega alustati peatreener Mike Browni käe all Tokyo olümpiamängudeks valmistumist.

