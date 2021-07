Kokkupõrge Silverstone'i GP-l läheb Red Bullile maksma üle miljoni euro

Eelmisel pühapäeval Silverstone'i ringrajal peetud MM-sarja põhisõidu alguses sõitis Lewis Hamilton (Mercedes) Verstappenile sisse ning Red Bulli piloot libises suurelt kiiruselt barjääridesse, kahjustades nii vormeli mootorit.

Reedel teatas Red Bulli pealik Christian Horner, et parandustööd Verstappeni autole lähevad maksma vähemalt 1,1 miljonit eurot, mis on enam kui protsent meeskonna hooaja eelarvelimiidist.

Horner lisas, et suur kulu toob tõenäoliselt Red Bulli hooajale suuri tagajärgi, piirates meeskonna võimet teha autodele uuendusi.

Red Bulli mootoripartner Honda on juba viinud Verstappeni mootori tagasi Jaapanisse, et uurida kahjustuste lõplikku maksumust. Kui mootorit parandada ei õnnestu, on meeskonnal vaja osta Verstappeni vormelile uus mootor, mis viib Red Bulli eelarvelimiidile lähemale ning ületab ka hooajaks lubatud varuosade koguse.