Endrekson: kui otse edasi pääseksime, on veel kergem lippu kanda

"Esialgu oli väike segadus, sellepärast et meil on samal päeval start ja mingi info oli, et meil on võib-olla ka järgmisel päeval start, kui on vahesõit. Aga ei, siiski see vahesõit tuleb ülejärgmisel päeval. Tänu sellele võtsin selle pakkumise vastu, et kanda lippu," rääkis Endrekson.

"Kui hommikul saaks kindla sõiduga hakkama, oleks super. Kui otse edasi pääseks, on veel kergem lippu kanda!" lisas ta.

Viiendat korda olümpiamängudel osalev Endrekson tõdes, et pole varem isegi lipukandmisele mõelnud. "Pigem sellele, et sooviks [avatseremoonial] osaleda, kuna siiamaani pole ühelgi avamisel osalenud," avaldas ta. "See on nüüd siis esimene. Tõenäoliselt minu viimasel olümpial, siis võiks ikka osaleda."

"Kui võrrelda esimest olümpiat ehk 2004 Ateenat ja praegust olümpiat, siis on sisemine rahu väga suur võrreldes Ateenaga. Siis oli esimene olümpia ja närvid olid kapi otsas, nüüd olen kindel ja rahulik," lisas Endrekson.

Eesti paarisaeruline neljapaat sõuab teises eelsõidus, kust kaks esimest pääsevad otse A-finaali, ülejäänud asuvad finaalikohta püüdma vahesõidust. Koos Eestiga on samas eelsõidus veel Poola, Itaalia, Norra ja Saksamaa.

"Mingi stabiilsuse oleme õnneks saavutanud. Tuul tegelikult keerutab seal päris korralikult ja lubab ka tugevamat tuult, selle paadi radade vahel hoidmine võib saada katsumuseks," nentis Endrekson, lisades, et konkurentidel pole nad treeningutel silma peal hoidnud. "Ei jälgi. Pigem keskendud enda tööle. Pole ka mõtet väga jälgida. Pigem jälgid seda, et keegi meile otsa ei sõida ja meie kellelegi otsa ei sõida."

Neljapaat oli kevadel heas hoos, võites Euroopa meistrivõistlustel pronksi ning triumfeerides Zagrebis peetud MK-etapil, seejärel võideti ka Luzernis toimunud kvalifikatsioonivõistlus ja teeniti olümpiapilet. Kas Tokyos püütakse kuldset medalit? "Loomulikult on see meil eesmärgiks, see on selge! Aga siin on veel üheksa paati, kellel on kindlasti see sama eesmärk," arvas Endrekson. "Juhuslikud paatkonnad siia pole saabunud, siin on kõik tugevad."