Udam: me ei saanud sellist tõmbevabadust sisse nagu tavaliselt

"Arvan, et sellest pead pole kindlasti mõtet norgu lasta, meil on tähtsad sõidud veel ees. Arvan, et saame sellest omad järeldused teha ja meil on vahesõit, kus loodetavasti oleme rohkem võimelised sisse panema," ütles Udam Eesti ajakirjanikele.

Mille taha edasipääs jäi? "Mitme asja kominatsioon. Üks asi, mida ma näen või tundsin, et võib-olla me ei saanud peale starti päris seda tõmbevabadust sisse nagu olema tavaliselt saanud," arutles Udam. "Seda on tunda, kui paat on täiesti vaba ja täna seda tunnet ei olnud. Kiirus oli olemas, aga võib-olla surusime natuke liiga palju vabaduse arvelt, teine tuhat oli selle võrra raskem, me ei suutnud vastata Poolale ja Itaaliale."

"Teine asi on seotud – kui nüüd mõelda, siis võistluspaus. Enne tänast ei näinud, et see on mingi probleem, aga võib-olla võistluspaus kaks kuud on natuke liiga pikk," jätkas ta. "See sõit võiski olla nagu lahtisõit, et kehale hoop anda. Seda on ka päris tihti olnud, et esimene sõit on selline kopsutapja ja teises sõidus on keha juba selleks pingutuseks paremini valmis."

Udam arvas, et põhjust ei maksa otsida Tokyos valitsevast kuumusest. "Pulss oli üks kõrgemaid, mis mul on sellel aastal olnud. Arvatavasti kuumus mängib ja võib-olla siis mingi faktor veel. Pulss reageeris päris kiiresti," rääkis ta. "Ma endiselt ei tunne, et kuumus oleks mind täiesti maha niitnud. Pulss oli kõrgem, aga ma ei tunne, et oleksin ülekuumenenud."

Udami sõnul loobuti sel korral lõpukiirendusest, kuna vahe kahe esimesega oli liiga suur. "Kui oleme löögiulatuses ehk umbes paadi sees liidritega, siis me tavaliselt ikkagi hüüame viimase 300 m sees lõpukiirenduse, kus siis paned täiega selle lõpu. Aga seekord me seda ei pannud, oli näha, et kaks-kolm paati oli vahet, ei olnud mõtet ennast ära tappa sellega," lausus Udam.

Kas on põhjust muretsemiseks? "Kindlasti ei ole mingit põhjust muretsemiseks. Kui hakkad muretsema olümpiamängudel, siis väga kaugele just ei jõua, ma arvan. Peadki hoidma pea püsti ja fookuse sees," vastas Udam.

Neljapaatide vahesõit peetakse pühapäeval, kaks paremat pääsevad edasi A-finaali.