Loodetakse vähemalt 30-protsendilist olümpiatribüünide täitumist

Juba septembris otsustati, et olümpiapileteid ei müüda väljaspool Hiinat ja hiljem täpsustati, et ka hiinlaste jaoks ei panda pääsmeid vabamüüki. Küll aga pakutakse neid teatud sihtgruppidele ja nii võivad tribüünid siiski osaliselt täituda.

"Täituvus ei ole veel paigas, sest see sõltub võistluspaigast, aga ma ütleks, et kui meil on iga kolmas või iga teine koht täidetud, siis oleks see juba hea tulemus," lausus rahvusvahelise olümpiakomitee olümpiamängude eest vastutava osakonna tegevjuht Christophe Dubi.

"See sõltub ka sellest, kas tegemist on välis- või sisevõistlusega. Aga suurepärane on see, et meil on pealtvaatajad." Mullu peetud Tokyo suveolümpiamängudele ei lastud ainsatki pealtvaatajat.

Lootus mänge vaatama pääseda ei ole vaid hiinlastel. "See pole vaid hiinlastest pealtvaatajatele, vaid Hiina elanikele - me rõhutasime seda väga," jätkas Dubi intervjuus mängude veebiküljele. Nii saab pileteid näiteks saatkondade kaudu.

Pekingi olümpiamängud peetakse riigi pealinnas ja läheduses asuvas Hebei provintsis. Kõik mängudel ühel või teisel kujul osalevad inimesed elavad suletud mullis, kes saabuvad olümpiale tšarterlendudega ja keda testitakse igapäevaselt.

Esmaspäeval tuvastati mängudel osalevate inimeste seas 24 koroonapositiivset. Viimase viie päeva peale kokku on antud 143 positiivset koroonaproovi. Kõik positiivse proovi andnud sportlased ja taustajõud paigutatakse elama spetsiaalsesse karantiinihotelli.