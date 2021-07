Taimsoo: see kuumus küpsetas meid jubedalt ära

Mis viltu läks, et head kiirust ei olnud? "Tegelikult on raske öelda. Mõnes mõttes võiks öelda klassikalised sõnad, et peab treeneriga maha istuma ja arutama natuke. Tegelikult tegime selle ka just ära," rääkis Taimsoo ERR-ile. "Kaldub selles suunas, et ettevalmistavad lõigud tänaseks võistluseks olid kahjuks natuke alt vedanud meid, me ei saanud seda käiku sisse panna õigesti. See kuumus küpsetas meid jubedalt ära sõidu esimeses pooles ja meil ei olnud midagi enda musklitega peale hakata. Väga raske oli saada seda kiirust ja jõudu sealt kätte."

"Aga mis on kindlasti hea, on see, et kõikidel meestel on pilt ees, kõigil on tuju hea, täiesti lapiti keegi ennast sõitma ei pidanud," jätkas Taimsoo. "Mis on märk sellest, et vorm on hea, aeroobne põhi on olemas. Lihtsalt on vaja saada anaeroobselt keha töötsooni sisse niimoodi, et suudab vastu pidada ka."

Kas andsite lõpuks ka alla? "Alla kindlasti ei andnud. Oli näha, et Poola hakkas 800 m enne lõppu usinalt kiirendama ja Tõnu selja tagant hõikas, et läheb 20, mis ütleb, et pane natuke hoogu juurde, proovime korra ennast kokku võtta, proovime paremini," selgitas Taimsoo. "Aga oli näha, et paatkonna pealt meil polnud väga midagi enam panna, kahjuks olid jõuvarud praktiliselt kõigil punases ja otsakorral."

"Ütlesin meestele ka pärast sõitu, et tõenäoliselt tuleb see sõit klassifitseerida kui lahtisõit. Selline klassikaline asi, mida meil on pahatihti varem ka vaja olnud. Eks vanadel meestel omad asjad, Jürist natuke on kahju, aga saame hakkama," lisas Taimsoo naerdes.

Neljapaatide vahesõit peetakse pühapäeval, kaks paremat pääsevad edasi A-finaali. "Loomulikult olnuks mugavam otse edasi saada, oleks mõnes mõttes lihtsam olnud, aga sellise sõiduga näha on, et on vaja veel keha piitsutada natuke, et saada ta õigesse töörežiimi sisse. Ise oleme selle supi keetnud, ise seda sööme, nii et teeme-teeme!" sõnas Taimsoo.