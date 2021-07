Luuk staadionimelust: usun, et mõeldakse välja väga tehnoloogilisi lahendusi

"Kohal on VIP-id, ehk erinevate riikide riigipead. Eesti koondisele elavad kindlasti kaasa Eesti Olümpiakomitee president [Urmas Sõõrumaa] ja peasekretär [Siim Sukles] ja loodame neid ka Eesti lippu lehvitamas näha."

"On olnud ka kuulujutte, et ekraanidel näidatakse pealtvaatajaid mingisugusel kujul kaasa elamas. Usun, et jaapanlased suudavad välja mõelda väga tehnoloogilisi lahendusi, mis äkki tekitavad selle atmosfääri, et mõni inimene sulle ikkagi kaasa elab," rääkis Luuk ERR-ile.

"Avatseremoonial kõndides on meil omavahel kindlad vahemaad sees. Maskid on ees ja ilma maskita ei näe ühtegi sportlast. Ilmselt saab väga palju silmi tundma õppida! See on kõik väga omapärane ja eriline, kuid mul on hea meel, et see lõpuks siiski toimub."

Ehkki viiruse leviku tõkestamiseks kehtivad olümpial karmid piirangud, tõdeb Luuk, et tegelikult on tingimused kardetust märksa paremad.

"Eks me kõik kartsime, et siia olümpiakülla tulles võib seda võrrelda mingisuguse vangilaagriga, aga tegelikult see olukord on vastupidine. Meil on olümpiaküla sees võimalik väga palju liikuda ja jälgida rakenduse kaudu, kui palju on kuskil inimesi. Tegelikult on üsna turvaline tunne."