Eesti neljapaat lunastas Tokyo olümpiapileti

Ka laupäevases eelsõidus võidu võtnud Eesti paatkond pidas finaalis maha tasavägise heitluse Venemaa ja Leeduga. Lõpuspurdi toel jättis Eesti pikalt juhtinud venelased enda selja taha, võidutsedes ajaga 5.50,94.

Teisena pääses Tokyosse Venemaa (5.50,99), esimesena jäi olümpiapiletita Leedu (5.53,09). Esikolmikule järgnesid Rumeenia (5.56,74), Tšehhi (5.59,34) ja Prantsusmaa (6.01,74).

"Olen omadega täiesti läbi," kommenteeris Jüri-Mikk Udam pärast finaali. "Meie poolt väga hea esitus. Teadsime, et Venemaa alustab tugevalt ning et teises tuhandes peame neid kõvasti suruma. See oli väga raske. Viimase 300 meetriga tegime aga lõpuspurdi ja meil on hea meel, et meie hetkevorm vilja kandis."

Tokyo olümpiaveele pääseb paarisaerulisi neljapaate kokku kümme. Heas hoos olevale Eestile, kes võitis kuu alguses MK-etapi ja tuli märtsis EM-il pronksile, pakuvad lisaks Venemaale konkurentsi veel Itaalia, Holland, Poola, Saksamaa, Austraalia, Hiina, Norra ja Suurbritannia.