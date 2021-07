Üheksa-aastase vaheaja järel olümpial sõudev Udam: elan oma unistust

Udam tegi enda olümpiadebüüdi 2012. aastal Londonis, kus koos Geir Suursillaga saadi kahepaadil 13. koht. Nüüd aga kuulub ta koos Kaspar Taimsoo, Allar Raja ka Tõnu Endreksoniga neljapaadi koosseisu. Kindlasti on see kogemus juba enne esimest starti teistsugune kui toona? "Jaa, kindlasti. Esiteks, üheksa aastat tagasi saime selle koha läbi EOK, sest Kaspar ja Allar olid selle koha ise ära toonud ja meie siis võistlesime Eestis selle eest, kes Londonisse lähevad, sest Kaspar ja Allar olid juba neljapaadis, kahese koht oli vaba. Me tegelikult ei teeninud Geiriga seda ise välja, seetõttu läksime sinna ilma ootusteta," rääkis Udam ERR-ile. "Aga sel korral olen ise selle koha eest võidelnud. Nüüd vaatame, mis saab."

Kuidas on senised treeningud tuulisel sõudekanalil läinud? "Arvan, et võib rahule jääda. Soojenduspäevade ajal on alati nii palju lainet erinevatelt paatidelt ja küljetuul annab oma lisa. Aga arvan, et kui suudame oma tõmbe puhtana hoida ega plätserda väga palju – ja me oleme seda suutnud –, siis võime väga enesekindlad olla," uskus Udam.

Sõudmise kõrvalt pakub Udam koduõpetajateenust. Kas olümpial on vaja head tulemust, et saada majanduslikult jalgu alla? "Ei, see ei ole üldse see, mille pärast ma seda teen. See on hobi, mis sobitub sporditegevusega'," selgitas Udam. "Sport ei ole kunagi olnud minu jaoks finantsilise vabaduse tekitamise vorm. Kui seda tahan, siis ma sporti ei teeks."

Kas praegu pingeid peal ei ole ja tunned end vabalt? "Absoluutselt. Kui vaatasin 2008 väikese poisina, kuidas olümpial sõuti ja eestlased medalid said, siis tahtsin olla ise siin samas ja võidelda medalite eest," avaldas Udam. "Ja kui ma siin praegu olen, siis põhimõtteliselt elan oma unistust, ma ei saaks midagi rohkemat tahta."

Jääb ainult üle see unistus teostada? "Jah, homme on eelsõit ja sealt ainult läheb edasi. Hoiame pöidlad pihus!" lausus Udam.

Eesti on neljapaatide teises eelsõidus, mis algab Eesti aja järgi reede varahommikul kell 5.40. Otse A-finaali pääseb kaks paremat paatkonda, ülejäänud peavad kohta püüdma vahesõidust.