Raja olümpia avastardi eel: surin on sees!

Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Kaspar Taimsoo, Allar Raja, Jüri-Mikk Udam ja Tõnu Endrekson asub Tokyo olümpial reedel võistlustulle. Raja sõnul on võistluseelne surin juba sees ja see on hea märk, et mehed sõitu ootavad.

"Vesi sõudekanalis on väljakutset nõudev keskkond. See vesi kuidagi elab, omamoodi lainetab – kas on need teised paadid, kas on see tuul või on ikkagi märk sellest, et ta on osa merest," arutles Raja. "Ka teiste sportlastega suheldes on kõik natuke otsivas olekus. Seda arvestades võiksid need olud meile justkui sobida, aga kokkuvõttes on väga hea, et on see, mis on ja valida ei saa. Teeme oma parimat!"

Eesti paatkond on võistlustules olevatest tiimidest keskmise vanuse järgi kõige kogenum. On see meie trump? "Arvan, et see pigem on meie trump. Oleme kõige kogenum, mitte kõige vanem koosseis. Sõudmises võid kõrges heas olla väga heas füüsilises vormis ja kui paned sinna kogemuse juurde, võid saada väga hea kominatsiooni," sõnas Raja. "Arvan, et meil see läbilõige on päris hea. On kogenumaid ja on vähemkogenumaid, mis tähendab, et nooruse uljus on ka paadis olemas. Paneksin selle meie plusspoole peale, kindlasti."

"Tundub, et vorm on hea. Oleme trennides mõõtnud oma kiirust GPS-iga või on subjektiivne tunnetus, kuidas jõuan selle kiirusega sõita," rääkis Raja. "Aga tegelikult me ei tea, mis kiirusega nendes tingimustes võiksid sõita vastased. See on väikese koondise probleem, et meil ei ole tugevaid paate kõrval, kellega enda kiirust kontrollida. Samas ei ole meil ka võimalust üle pingutada nendega mõõtu võttes. Ootusärevus on omal kohal ja me ei näe põhjust, miks me ei võiks hästi sõita."

Eesti on neljapaatide teises eelsõidus, mis algab Eesti aja järgi reede varahommikul kell 5.40. Otse A-finaali pääseb kaks paremat paatkonda, ülejäänud peavad kohta püüdma vahesõidust.

"Surin on sees ja on hea märk, et homset sõitu ootame," ütles Raja. "Minu arust viimased paar aastat on märksõna olnud see, et kogu teekond ise on nauditav, mitte otseselt tulemuse tagaajamine. Tulemus on selle hea töö kaasnev nähtus."