Olümpiavõitja Lehis: kusagil ilma ära tundmata käia on väga keeruline

Tokyo olümpiamängudest on möödas viis päeva ning nüüd on kõik kangelased tagasi kodumaal. Täna said presidendi kutsel roosiaia tänuüritusel kokku nii sportlased kui mängude õnnestumisse kaasa aidanud taustajõud. Lisaks president Kersti Kaljulaidile pidas kõne Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa. Sportlaste eest võttis sõna kahe olümpiamedaliga naasnud Katrina Lehis.

"See on kindlasti väga suur au, kui president võtab selle aja ja kutsub kõik olümpiasportlased kokku. See on väga tore ja see, et ta elas meile kõigile kaasa ja et ta käis seal kohapeal kaasa elamas. See on tegelikult väga tore, et me saame kõik taaskord kokku, mida väga tihti ei juhtu, sest me kõik teeme trenni ikka väga erinevates kohtades, et siis olümpia on selline koht kus sportlased saavad tuttavaks ja saavad rohkem mõne ala telgitaguste kohta teada," rääkis olümpiavõitja Katrina Lehis.

Kõikides kõnedes jäi kõlama mõte, kui suur ja eriline on eestlaste kaasa elamine. Eriti tunnevad seda olümpiavõitjad.

"Sa tahad seda medalit, aga sa ei oska näha seda teist külge, mis sellega kaasa tuleb. Kusagil niimoodi käia, et sind ära ei tunta on ikkagi väga keeruline. Aga see käib selle asja juurde ja ega selles suhtes see on arusaadav," tunnistas Lehis olümpiamedalitega kaasnenud suurenemat avalikkuse huvi.

Läbi aegade Eesti olümpiakoondise noorim sportlane, 14-aastane ujuja Eneli Jefimova sõnas, et läks ennekõike võistlust nautima. Olümpiadebüüdi tulemustega jäi ta igati rahule. Kolmest ujumisest teenis ta välja ühe poolfinaalikoha, lõpetades kõrgel 16. kohal.

"Olen väga õnnelik, et ma sain seal käia. Kõik on nii uus minu jaoks ja uued teadmised äkki. Ma arvan, et kui ma saan järgmisele olümpiale...ma loodan, et ma saan - siis muidugi ongi põhiline asi see, et ma lähen jälle lihtsalt nautima, et ma ei võta seda nagu olümpiat vaid nagu tavalist võistlust," rääkis noor ujuja.