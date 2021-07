Sõudjate treener: pole põhjust muretseda

Eesti nelik koosseisus Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Jüri-Mikk Udam lõpetas enda eelsõidu kindla kolmanda kohaga, otse pääsesid sellest sõidust finaali Poola ja Itaalia.

"Ei läinud nii, nagu oleksin tahtnud, kuna me ei saanud otse edasi," nentis Sinisalo Eesti ajakirjanikega vesteldes. "Peame maha istuma ja arutama, tegema plaani, kuidas vahesõidust finaali pääseda."

"Peamine põhjus oli, et mehed ei liikunud täielikult korraga. Polnud piisavalt lõõgastust ja taastumist, paat ei liikunud piisavalt hästi," lisas ta.

Küsimusele, kas on põhjust Eesti paadi seisu pärast muretseda, vastas Sinisalo: "Hea küsimus. Kui aus olla, siis ei. Kui leiame enda rütmi, pole põhjust muretseda. Aga muidugi peame selle võistluse ajal leidma. Ja tänane sõit aitab meil seda leida."

Kas Tokyo palavusega pole see meestele raske, et nad peavad ka ühe lisasõidu tegema? "Rio olümpial läbis ka Saksamaa vahesõidu ja tuli lõpuks võitjaks, see pole probleem," arvas Sinisalo.

Õhtul kannab Endrekson avatseremoonial lippu, teised sõudjad staadionile kohapeale ei lähe. "Tõnul tuleb kl 21 buss tagasi, see pole probkeem. Aga teised tseremooniale ei lähe. Leppisime enne kokku, et kui pääseme otse edasi, siis need, kes tahavad, lähevad avatseremooniale. Aga kui ei pääse, siis ei lähe," sõnas Sinisalo.

Laupäeval on kavas trennipäev, vahesõit peetakse pühapäeval ja selle kaks paremat pääsevad A-finaali. "Teeme natuke kiirendusi, et biomehaanika toimiks, rütm oleks pühapäevaks olemas," ütles Sinisalo.