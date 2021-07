Ellermann lipu kandmisest: see on imeline emotsioon

"Väga äge oli. Meil oli Tõnuga diil, et ta ütleb, kui mulle lipu annab. Koos oli lippu väga tore kanda. See on imeline emotsioon," lausus olümpiadebütandist ratsutaja Ellermann.

"Suurepärane tunne oli," lisas oma viiendatel olümpiamängudel osalev sõudmise neljapaadi liige Endrekson. "Sellist emotsiooni tasus oodata. Natukene kahju, et rahvast ei olnud, aga staadion jättis mulje, et siin on ikka inimesi, kes meile kaasa elavad."

Tokyo olümpiamängud vältavad 8. augustini.