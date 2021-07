Risto Mätas: tühjad tribüünid mõjuvad kogenud sportlastele negatiivselt

"Tegemist on ikkagi olümpiamängudega, aga need mängud on sealt tagant justkui ära võetud," rääkis Mätas ETV spordisaates. "Minna ainult sooritust tegema ja käia vaid toa, söökla ja võistluspaiga vahet on väga stressirohke ning mõjutab kindlasti ka tulemusi."

"See, et staadionid on tühjad, mõjub pigem negatiivselt kogenud sportlastele. Algajatel võtab ehk mingi närvi maha. Kogu see situatsioon ei ole aga minu arvates kellelegi soosiv," lisas endine odaviskaja.

Mätase hinnangul on olümpiamänge vaadates oluline silmas pidada ka seda, et sportlaste saavutusi ei saa mõõta vaid medalites.

"Kui ükskõik mis ala sportlane saab olümpiale, siis see tähendab seda, et ta on maailmas ikkagi 30-50 parema hulgas. Olümpiale pääs on juba saavutus omaette. Sportlane elab seda ise kõige enam läbi, kui ta ebaõnnestub. Kommentaarid, et oled turist, on ülekohtused."

Kui eelmisel olümpial Rios piirdus Eesti koondis ühe medaliga, siis sel korral prognoosib Mätas suuremat edu.

"Ennustan, et tuleb kolm medalit. Väga loodan, et keegi üllatab ka."