Kaspar Taimsoo: olümpia üks suurimaid väljakutseid on kuumus

Sõudmise sprindi Eesti meistrivõistlustel jagati välja kaheksa medalikomplekti. Tokyo olümpiamängudeks valmistuva paaris-aerulise neljapaadi meestest käisid oma kiirust testimas Kaspar Taimsoo ja Jüri-Mikk Udam.

Kaspar, kuivõrd väärtuslik oli see meistritiitel sulle ja mida sa tahtsid tõestada täna selle sprindivõistlusega?

Eesti sprindi meistrivõistlused on alati olnud mulle südamelähedane võistlus. Kui seda hakati pidama siin mõnda aega tagasi, siis mul läks küllaltki hästi ja mulle on meeldinud seda sõita. Mitteametlik sprindikuninga tiitel on mulle kaela riputatud ja pidin ikkagi tulema see aasta veel noortele konkurentsi pakkuma.

Tõnu Endrekson ja Allar Raja ei soovi enda sprindikiirust testida. Miks sinu jaoks see on oluline?

Ühepaadil võistlemine on mulle alati meeldinud. Kasutan reeglina kõiki võimalusi, et kodustel ühepaadi meistrivõistlustel kaasa teha.

Mida see võistlus sulle näitas, et kui heas ja täpses vormis Tokyo suunas minekul oled? Ega mängudeni enam palju jäänud pole.

Nagu videopildist ka näha oli, siis ilm oli täna väga raske. Paljud sõudjad käisid ümber ja ujusid seal natuke aega enne, kui sõidud said jätkata. Sellegipoolest võib öelda, et kuna kevadised ühepaaditreeningud on olnud edukad, siis tunnetus on jätkuvalt kehas olemas ja sellega saab suurepäraselt hakkama.

Kuidas te nüüd selle viimase ettevalmistuse olümpiaks teete? Kus rõhk on? Mis on täiesti eriline?

Eriline on mõneti see pikk võistluspaus. See on tingitud sellest, et meie põhieesmärk oli lisaks olümpial võistlemisele, sinna kõigepealt pääseda. Ehk siis tuli ära teha olümpia lisakvalifikatsioon ja pärast seda mõtlesime siis, et ehitame uuesti aeroobset põhja, et saaksime ennast olümpiaks veel kiiremasse vormi. Sellest tulenevalt ongi selline pikk paus.

Mis on teie siht? Mis on reaalne siht ja mis on unistus?

Olümpia puhul on tore see, et tegelikult ennustusi teha praktiliselt ei saa. Kaardipakk keeratakse peapeale ja need, kes on olnud ees võivad olla mõnikord ja ka vastupidi. Võimalus tulemusi teha on kõigil. Kindlasti on seal väga palav, mis lisab segajaid sinna sisse.

Selle palavusega harjumiseks, mida saate te kodus teha? Viimase ettevalmistuse teete te Viljandis?

Jah, uue nädala alguses liigume Viljandisse. Oleme seal 11.-12. juulini ja 15. juulil on meil lennupiletid Tokyosse. Loodame, et ilmad on palavad ja saame kehale kuumuseindikaatorit anda. Arvan, et selle olümpia üks suurim väljakutse ongi kuumusega hakkama saamine. See ei ole üldse lihtne niiöelda Põhjamaade inimestele.