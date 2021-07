Taimsoo: muidugi teame ise ka, et šansid on väga head

"Fakt on see, et meil on hooaeg tõesti väga hästi läinud, oleme teinud väga head stardid – Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedal, olümpiakvalifikatsiooni võit ja MK-etapi võit ka. Muidugi teame ise ka, et šansid on väga head, aga olümpial juhtub teinekord, et kaardipakk visatakse keset lauda laiali ja vaadatakse, kes lõpuks peale jääb," rääkis neljapaadi eessõudja, neljandat korda olümpial osalev Taimsoo.

Lisamotivatsiooni lisab Taimsoo sõnul see, et kui pääsetakse eelsõidust otse finaali, siis saab minna rahuliku südamega vaatama, kuidas Tõnu Endrekson kannab sama päeva õhtul toimuval avatseremoonial Eesti lippu. Kuigi kogu sõudemeeskonnal on olümpiakogemust väga palju, siis keegi pole varem avatseremoonial osalenud, sest tavaliselt on sõudjate esimene võistluspäev järgmisel hommikul.

"Meie eelsõidus on Itaalia, Poola, Saksamaa ja Norra. Kõikide nendega oleme sel aastal ka võistelnud, nii et selles mõttes on tuttav seltskond. Võrreldes teise eelsõiduga, kus on Hiina, Austraalia ja ka teises koosseisus Leedu ning selle hooajal üks favoriitidest Holland, arvan, et meil on tuttavam seltskond," arutles oma teisel olümpial osalev Udam. "Aga muidugi seda, kuidas keegi on arenenud võrreldes eelmise MK-etapi või olümpiakvalifikatsiooniga, me ei tea. Seda ongi huvitav näha, kuidas jõuvahekorrad kujunevad."

Eelsõitudest pääseb otse finaali kaks paremat. Ülejäänud neljapaadid lähevad vahesõitu, kust pääseb finaali samuti kaks kiiremat.

"Tokyo sõudekanal on huvitava asukohaga, sest asub Tokyo lahes ja on eraldatud merest ainult ühe saarega. Nii et tegelikult on sõudekanal avatud meretuultele ja valdavalt on praegu olnud küljetuul, nii et see, kuhu rajale sa asetud ja kuidas loosiga veab, lööb kindlasti natukene seda võistlust segamini," selgitas Udam võistluspaiga eripärasid.

Korraldusliku poole pealt on sõudjad oludega väga rahule jäänud ja koroonapiirangud neid ei mõjuta. "Olümpiakülas ma ei tunneta piiranguid. Siin on ikkagi olümpiamängud ülesehitatud nii, et sportlane on selle võistluse kõige olulisem komponent – seda on väga hästi tunda. Minu jaoks tehakse kõik Eesti korraldusmeeskonna poolt. Kohalikud, vabatahtlikud, organisaatorid, toidud, söögid, majutus jne – need on sportlaste jaoks olemas. Olümpiaatmosfäär on väga hästi tuntav ja mis mulle väga meeldib aasiamaades, on see aupaklikkus, lahkus ja abivalmidus, mida inimesed siin edasi annavad," ütles neljandal olümpial osalev Raja.

"Arvan, et võime õnnelikud olla, et olümpia üldse toimub," lisas paatkonna kogenuim, viiendatel olümpiamängudel osalev ja oma kolmandat medalit püüdev Endrekson.

Eesti on neljapaatide teises eelsõidus, mis algab Eesti aja järgi reede varahommikul kell 5.40.