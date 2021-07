11. juulil Pärnus alanud Eesti suurim ja vanim avamereregatt seilas läbi Ruhnu ja Kõiguste sadamate Hiiumaale Kärdlasse. Laupäeval võistlesid regati viimasel etapil Kärdla lähistel vaid ORC I ja II grupi jahid, kuna eelmiselt regati pikimalt etapilt jõudsid pika tuulevaikuse ja hiljem ka tugeva vastutuule tõttu väiksemad jahid sadamasse alles viimase võistluspäeva varastel hommikutundidel.

Kõige pikemal etapil Kõigustest Ruhnu oli nii tuulevaikust kui ka tugevat vastutuult

Kui reede hommik Kõiguste sadamas algas sileda mere ning harjumuspärase kuuma ja päikesepaistega, siis nii purjetajate kui ka korraldajate rõõmuks kogus tuul jõudu ja kella kümne ajal hommikul sai jahid lähetatud regati pikimale, vastavalt grupile 52–68 miili pikkusele, teekonnale Kõigustest Saaremaal Kärdlasse Hiiumaal. Kõige suurem kaartide segamine toimus Muhu saarest allpool Kübassaare juures, kus tuul vaikis ja sealt edasi olid edukamad need, kes pärast tuulevaikust saabunud uue tuule kõige varem kätte said. Regati senised pigem sisevete tuuled ja lained said Väinamere läbimise järel Vormsi all avamerele jõudes suurema mõõtme ja kuju ning andsid eelise just neile jahtidele, kellele sobivad tugevad tuuled ja vastutuules purjetamine.

ORC I grupis esimeste hulgas Kärdlasse jõudnud ja teise tulemuse välja sõitnud jahi Angel-Rose II (Jahtklubi Dago) roolimees Mihkel Kosk kommenteeris pikka võistluspäeva pärast kolmeteist tundi merel nii: "Täna oli pikk päev – algas allatuulega, siis oli vahepeal korraks plekk ja siis hakkasime vastutuules krüssama. Kõige paremini ei läinud, aga saime õppida ja harjutada. Meil oli täna õnne, mida meil kogu eelneva regati jooksul pole palju olnud. Sõidame nagu hästi, aga tulemust ei tule. Täna tundus kõik õnnestuvat ja motivatsioon on tagasi!" Suurematest väiksemateni kulus jahtidel distantsi läbimiseks kaheteistkümnest ja poolest tunnist kuni veidi enam kui üheksateistkümne tunnini. Viimane jaht finišeeris Kärdla all kell 5.42.

Pikima etapi võitjad olid Eero Panki Credit24 Sailing (Kalevi JK), Aivar Tuulbergi Katariina II (Pärnu JK), Priit Jürioja Brigitta (Pärnu JK), Ülari Velviste Lagle III (Haapsalu JK) ja Tiit Riisalo W-Lind Vaiko Vooremaaga roolis (Kalevi JK).

Hiiumaa Sadamate Kärdla ring kinnistas ja selgitas võitjad

ORC I grupis võistleva jahi Matilda 4 kapten Juss Ojala (Jahtklubi Dago) sõnul oli viimase etapi võit neile kirsiks tordil, sest regati üldvõit tagati endale just eelviimase, regati pikima etapiga Kõigustest Kärdlasse, millelt saadi kolmas tulemus. Regatt võideti kokkuvõttes 11 punktiga skoorides tulemusteks etappide kaupa 1-2-(4)-1-3-1. Jaht Matilda 4, kuid erineva meeskonnaga, võttis Muhu Väina regati võidu juba teist aastat järjest – möödunud aastal roolis Mihkel Kosk, tänavu taanlane Joachim Aschenbrenner, kes aitas vormistada selle jahi ORC Euroopa meistri tiitli aastal 2019.

Jaht Adelante Kalevi Jahtklubist, millel kapteniks Andrus Luht, sai kokkuvõttes üheksateist punktiga teise koha. Samast klubist Credit24 Sailing Eero Pankiga roolis tagas pikima Kõiguste-Kärdla etapi võidu ja viimase etapi neljanda kohaga üldkokkuvõttes kolmanda tulemuse 20 punktiga.

Cruiser divisjoni regativõit ORC I grupis kuulus Hando Sutteri meeskonnale jahil Berta Kalevi Jahtklubist.

ORC II grupp

ORC II grupis oli enne viimast etappi võrdselt punkte jahil Sugar Marjaliisa Umbiga roolis ja Aivar Tuulbergi meeskonnal jahil Katariina II, mõlemad Pärnu Jahtklubist. Koguseerias kolm esimest, kaks teist, üks viies ning halvima tulemusena mahaviskeks minev seitsmes koht tagasid Sugarile juba teist aastat järjest Muhu Väina regati võidu. Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II Karl-Hannes Taguga roolis sai vaid punkti võrra halvema lõpptulemuse. Omakorda kaks punkti lahutas kolmanda koha esikolmikus saavutanud Margus Zuravljovi jahi Amserv Toyota Sailing Team'i (Kalevi JK) meeskonda teisest kohast.

Cruiser divisjoni regativõit ORC II grupis kuulub jahile Chantal Haapsalu Jahtklubist, millel kapteniks Avo Link. Siin divisjonis mängiti esikolmiku kohti ringi regati jooksul mitmel korral, kuid kõige stabiilsemate tulemustega oli Chantal, saades kolm etapivõitu, kaks teist ja ühe kolmanda koha.

Teist aastat järjest Muhu Väina regati võitnud jahi Sugar kapten Marjaliisa Umb ütles kahte aastat võrreldes, et tänavune regatt oli kindlasti keerulisem. "Nagu enne viimast etappi teada oli, et viimane päev otsustab kõik, siis võitsid need, kellel närvid lõpuni vastu pidasid. Ilmaoludest rääkides, siis meil selles osas eelistusi ei ole. Pikal etapil sai otsustavaks tuulekeeramise moment, kus me natuke midagi maha magasime ja sealt ka viies koht. Kuid kodune tugev konkurents viib edasi ja muudab purjetamise paremaks. Lisaks paadile on aga oluline meeskond, kus kõik peavad käima ühte jalga – meil see nii ka oli ja meeskond on suurepärane!"

ORC III grupp

ORC III grupis regatil kolm etapivõitu, ühe kolmanda ja kaks neljandat kohta saavutanud Vasilii Alekseevi meeskond jahil Kvartet St Peterburgist oli algusest peale liidripositsioonil ja ei lasknud seda lõpuni käest. Kaheksateistkümnendat korda Muhu Väina regatil võistelnud Vasilli ja tema meeskond on regati võite ja pjedestaalikohti noppinud korduvalt.

Regati möödunud aasta pronksil lõpetanud Celia Rauno Pielbergi juhtimisel Jahtklubist Dago tõusis sel aastal hõbedale, kaotust võitjale kokkuvõttes kolm punkti. Ka Margus Beljakovi meeskonnale jahil Liliann Saaremaa Merispordi Seltsist oli tänavune regatt koha võrra edukam – neid pärjati Muhu Väina regati pronksmedaliga, kaotust võitjale kolm punkti.

ORC IV grupp

ORC IV grupis kordas 2019. aasta regativõitu, siis küll veel LYS III arvestuses, Haapsalu Jahtklubi jahi Black Bird meeskond Tarmo Polli juhtimisel. Kaks esimest ja kaks teist kohta ning viies ja kuues andsid koos mahaviskega 11 punkti ning kuuepunktilise edu teiseks tulnud jahi Vesileenu ees Kalevi Jahtklubist, mille roolis Imre Marmor. Kolmanda koha sai Ülari Velviste juhtimisel Haapsalu Jahtklubi jaht Lagle III, kaks punkti lahutamas teisest kohast. Võrreldes möödunud aastaga, vahetasid Vesileenu ja Lagle III tänavu kohad pjedestaalil.

"Kogemusi on rohkem, õnne oli natuke rohkem ja eks ilm ka natuke soosis," kommenteeris aastast võistluspausi ja võrdlust 2019. aasta regativõiduga jahi Black Bird kapten Tarmo Polli. "Aga põhiline edu võti, nii nagu ka eelmisel korral, on meeskonnatöö! Kokkusõitmine on meie puhul väga oluliseks osutunud," lausus Tarmo. "Seitse aastat ehk alates 2015. aastast oleme sellesama meeskonnaga neljakesi koos sõitnud," täiendas meeskonnaliige Eleri Tänav. "Kõik etapid olid head, kuid meie jaoks on kõige olulisem ja keerulisem väljakutse see, et vaikses tuules õigeid nurki leida ja see paat liikuma saada," lisas Tarmo ilmaolude kohta. "Hästi jäi meelde Kõiguste ring, kus kahe ringi asemel sõideti väga vaikse tuule tõttu lõpuks üks ja meil õnnestus meie jaoks sobivalt vaiksetes tuultes n-ö seista kiiremini," võttis purjetamismuljed kokku Eleri Tänav.

Folkbootide klass

Folkbootide klassis jagati Muhu Väina regatil ka Eesti meistritiitleid. Kuni viimase etapini, mis folkbootide jaoks oli regati pikim etapp Kõigustest Kärdlasse, ei olnud esikolmiku kohtade jagunemine kindel, sest võrdselt punkte oli nii esimesel kohal olnud Tiit Riisalo jahil W-Lind Vaiko Vooremaaga roolis Kalevi Jahtklubist kui ka jahil Bacchus Olev Oolupiga roolis Haapsalu Jahtklubist. Pikima etapi võitnud ja kokku skooriga 2-1-5-(6)-1-1 tagas W-Lind endale ühepunktilise eduga teist aastat järjest Eesti meistritiitli. Viimasel etapil teise koha saanud Muinasjutukuningas Argo Vooremaaga roolis tõusis selle tulemusega üldkokkuvõttes 12 punktiga kolmandalt kohalt hõbedale. Sama arvu punktidega sai pronksmedalid Olev Oolupi meeskond jahil Bacchus Dago Jahtklubist.

Parima puufolkboodi tiitli pälvis Liise Kööseli naiskond folkboodis Greta Kalevi Jahtklubist, olles üldarvestuses kümnes kolmeteistkümne folkboodi seas.

A. Le Coq 64. Muhu Väina regatt 2021 parimad:

ORC I grupp – 22 jahti

1. MATILDA 4 EST112 (J-112E) – Dago Jahtklubi – 11 punkti

Kapten Juss Ojala, roolimees Joachim Aschenbrenner, Kelly Veske, Priit Berkmann, Raul Grigorjev, Arne Veske, Marek Harjak, Felix Andresen, Christopher Juul

2. ADELANTE EST113 (J-112E) – Kalevi Jahtklubi – 19 punkti

Kapten Andrus Luht, Maarjus Leppik, Aso Koris, Koit Pauts, Erki Teras, Margus Mullamaa, Taavi Eller, Martin Müür

3. CREDIT24 SAILING (Salona 38ibc) – Kalevi Jahtklubi – 20 punkti

Kapten Eero Pank, Karin Lausmaa, Anu Varvik, Kristian Allikmaa, Veiko Haavapuu, Toomas Talts, Krister Rekkaro, Kristjan Kuusk, Rene Treifeldt

Parim Cruiser – BERTA (Elan 380) – Kalevi Jahtklubi – 54 punkti

Kapten Hando Sutter, Urmas Kivirüüt, Triin Sepp, Sirli Väinsar, Enrico Kaljurand, Meelis Simulant, Urmas Reimand, Riho Kruuv

ORC II grupp – 26 jahti

1. SUGAR EST774 (Italia 9.98) - Pärnu Jahtklubi – 12 punkti

Kapten Marjaliisa Umb, Siim Akermann, Ott Kikkas, Risto Riim, Karl-Robert Trink, Taavi Vaigla, Marko Uulits, Tõnu Eensalu

2. KATARIINA II EST646 (Arcona 340) – Pärnu Jahtklubi – 13 punkti

Kapten Aivar Tuulberg, Karl-Hannes Tagu, Markus Iin, Jaan Akermann, Juhan Kolk, August Luure, Kevin Grass, Henri Tauts

3. AMSERV TOYOTA ST (First 36.7 mod) – Kalevi Jahtklubi – 15 punkti

Kapten Margus Zuravljov, Margus Nõmmik, Olari Vokk, Eke Ao Nettan, Lauri Luks, Juuso Roihu, Anna Maria Sepp, Martti Kinkar

Parim Cruiser – CHANTAL EST267 (Mannerberg 31) – Haapsalu Jahtklubi – 65 punkti

Kapten Avo Link, Ingar Lao, Aarne Tuisk, Mihkel Radzikovski, Lembit Randlaine, Markus Randma

ORC III grupp – 23 jahti

1. KVARTET RUS297 (O-800) – Neva YC – 10 punkti

Kapten Vasilii Alekseev, Ivan Sviatov, Olga Bravina, Dmitrii Skvortsov, Mikhail Kubanets

2.CELIA EST739 (Inferno 29 mod) – Jahtklubi Dago – 13 punkti

Kapten Rauno Pielberg, Tõnis Berkmann, Sven Kriggulson, Taivo Korol, Kaspar Kibuspuu

3. LILIANN EST396 (One Off) – Saaremaa Merispordi Selts – 16 punkti

Kapten Margus Beljakov, Kaido Hoogand, Kutt Kommel, Jan Raudsepp, Kristjan Männa

ORC IV grupp – 26 jahti

1. BLACK BIRD EST574 (Birdie 24) – Haapsalu Jahtklubi – 11 punkti

Kapten Tarmo Polli, Eleri Tänav, Kristjan Raid, Argo Ottens

2. VESILEENU EST157 (Polaris) – Kalevi Jahtklubi – 17 punkti

Kapten Imre Marmor, Kuido Pruuns, Peeter Paenurm, Marek Leinjärv

3. LAGLE III EST554 (Finn Express 83) – Haapsalu Jahtklubi – 19 punkti

Kapten Ülari Velviste, Mattias Kangur, Mathias Väinsar, Risten Reintam, Oskar Tiidemann

Folkboot klass – 13 jahti – 2021 Eesti Meistrivõistluste esikolmik

1. W-LIND EST32 – Kalevi Jahtklubi – 10 punkti

Kapten Tiit Riisalo, Vaiko Vooremaa, Signe Riisalo

2. MUINASJUTUKUNINGAS EST31 – Kalevi Jahtklubi – 12 punkti

Kapten Argo Vooremaa, Remi Neitsov, Joonas Kiisler

3. BACCHUS EST37 – Jahtklubi Dago – 12 punkti

Kapten Olev Oolup, Andrus Padu, Jüri Raagmaa

PARIM PUU-FOLKBOOT – GRETA EST5 – Liise Köösel, Keit Järve, Birgit Suuder - Kalevi Jahtklubi