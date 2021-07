Janek Õiglane võistles Eesti meistrivõistlustel murtud jalaga

"Sain sel nädalal uudise, et võistlesin Eesti meistrivõistlustel murtud jalaga!! ️Mul õnnestus ikkagi üle 8000 punkti koguda, mis on päris hullumeelne, kui sellele mõelda," kirjutas Õiglane.

"Hea uudis on see, et tervenemisprotsess juba käib ja kõik liigub õiges suunas. Nüüd keskendun jalale puhkuse andmisele, et lasta sel sajaprotsendiliselt paraneda," kirjutas Õiglane, kes tänas ka oma kihlatut abi ja vaimse toe eest.

Eesti meistrivõistlused kümnevõistluses võitis Kristjan Rosenberg 8298 punktiga, teine oli vigastusest hoolimata 8055 punkti kogunud Õiglane ning kolmas Karl-Robert Saluri.

Tokyo Olümpiale sõidavad kümnevõistlejatest Maicel Uibo, Johannes Erm ja Karel Tilga.