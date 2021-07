Balta uuest saatesarjast "Võidu nimel": pidin lahti rebima vanad haavad

Sarja autor Kristjan Kalkun selgitas, et tegu ei ole klassikalise spordisaatega, vaid see on pigem saade inimestest ja inimeseks olemisest. Kalkuni sõnul tuli sarja idee sellest, et sageli võtetel ja intervjuudel pole võimalik sportlastega suhelda piisavalt palju, et saada aru, mida sportlased päriselt on läbi elanud ja mida nad sellest päevast on õppinud. Kõige reljeefsemad emotsioonid, mida saates näha saab on valu ja rõõm, kuid lisaks puudutatakse saates ka kuulsusega hakkama saamist.

Ksenija Balta ütles Ringvaates, et ennast polnud saates lihtne avada. "Väga lihtne rääkida polnud, sest mingil määral pead sa lahti rebima mingisugused vanad haavad. Selles osas oli see rääkimine päris emotsionaalne. Samas, minu jaoks oli see nagu hea meeldetuletus, et millise teekonna olen ma läbinud. Ma arvan, et inimestel oleks ka väga põnev seda vaadata, sellepärast, et sportlased on kõik väga-väga erinevad ja kõik tõlgendavad enda jaoks tahe, töö, valud väga erinevalt, seega ma arvan, et see on väga põnev."

Balta selgitas ka lisaks füüsilisele valule ka mentaalse valuga toime tulemist, mis tema sõnul on väga keeruline. "Selleks, et sinu vaimne pool saaks terveks, on sul vaja vabaneda füüsiliselt valust. Eks tegelikult on see, et elad päev korraga ja katsud märgata väga lihtsaid asju, et ongi, täna näiteks ma jõudsin ühe korra rohkem harjutuse kordust teha. Peab leidma koguaeg midagi positiivset, sest teistmoodi ei saa."

Balta rääkis saates ka, sellest kuidas toimus vigastustest taastumise protsess, mille käigus õppis ta enda sõnul pärast vigastust sisuliselt uuesti oma jalga liigutama ja kõndima. Tema sõnul tuleb vigastusest taastumisel hetkeks ära unustada mõte maailma tippu naasemisest ja tuleb tegeleda sellega, mida hetkel vaja teha on.

Kristjan Kalkun tõi välja veel põnevaid seikasid Magnus Kirdi ja Mart Seimi valuga toimetulemise kohta, kes samuti sarjas oma kogemustest ja kannatustest räägivad.

Rääkides sportlaste rõõmudest, tõstab Balta esile rahva kaasaelamist. "Kõik need emotsioonid pärast sooritust. See hetk, kui rahvas elab sulle kaasa, see hetk, kui sa oled midagi korda saatnud ja sa näed kui tähtis see inimestele on. Minu käest hiljuti küsiti, et mida tähendab mulle Eesti koondise esindamine ja tegelikult on seda väga raske sõnadesse panna, sest see tähendab liiga palju."

Sarjas "Võidu nimel" saab Kristjan Kalkuni sõnul veel lisaks Baltale, Kirdile ja Seimile näha ka Marko Albertit, Kristjan Kangurit, Tanel Kangertit ja Ingrid Puustat.

"Üheltpoolt ma mõtlesin inimeste peale, kellel on ka avalikus ruumis teatud tähendus, et nad on suutnud ka spordis midagi korda saata ja neil on teatud sõnum mida edasi anda. Teistpidi, osade sportlaste puhul, kuna mul on olnud nendega väga isiklik kontakt ja ma lihtsalt tean, mida nad on läbi elanud. Üks saate eeltingimusi oligi, et ma tegelikult andsin ette neile, mida ma ootan ja kes ei soovinud sellega kaasa tulla, see ei pidanud ja võis ära öelda," selgitas Kalkun sarja loomise protsessi.

Kalkuni arvates oli keskkond, kus saadet tehti, piisavalt rahulik ja intiimne, mistõttu oli sportlastel lihtsam avaneda ja ennast lahti rääkida.

Saatesari "Võidu nimel" jõuab ETV ekraanile alates 18. juulist pühapäeva õhtuti pärast AK spordiuudiseid kell 21.35.