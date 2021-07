Kalkun uuest saatesarjast: sportlastel ei olnud kerge neid jutte rääkida

Uus saatesari toob viie saate jooksul vaatajateni üheksa Eesti tippsportlase mõtted nende kogemustest, tunnetest ja läbielamistest. Igas saates käsitletakse erinevaid teemasid - sportlased avavad tahte, töö, valu ja rõõmu ning kuulsuse teemat.

"Kuna ma olen seda ajakirjaniku tööd väga pikalt teinud, siis ma alati põrkun sellega, et ma jõuan paar küsimust küsida ja siis ma pean minema seda lugu tegema," lausus saate autor Kristjan Kalkun. "Ma tahaks tihtipeale sportlastega rääkida pikemalt, 15 minutit, 30 minutit - natuke aru saada, mis ta läbi elas sel päeval."

Saate idee sündis autoril juba mitmeid aastaid tagasi, mitmete tagasilöökide kiuste jõuab tulemus nüüd ekraanile. Saates jagavad sportlased avalikult ja südamest lugusid sportlaseks olemisest, mis avavad sügavamalt sportlase tausta ka vaatajale.

"Ta võiks vaatajale pakkuda eelkõige võimalust kaasa mõelda," jätkas Kalkun. "Tihtipeale me arvame, et sportlased olid trennis kui mõistust jagati, aga kui te selle saate ära vaatate, siis ma usun, et see arvamus muutub natukene. Need on väga isiklikud jutud sportlastelt, neil ei olnud kerge seda rääkida."

Saatesari "Võidu nimel" jõuab ETV ekraanile alates 18. juulist pühapäeva õhtuti pärast AK spordiuudiseid kell 21.35.