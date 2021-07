Eesti sõudja murdis U-23 MM-il finaali

Tšehhi sõude-Mekas Racices toimuval U-23 MM-il on terad sõkaldest eraldunud ehk finalistid selged. Mõneski paadirühmas on medalisõitki peetud. Eesti koondislane, kergekaalus Elar Loot jõudis läbi poolfinaali pühapäeval peetavasse finaali, neidude paarisaerunelik lõpetas B-finaalis eesotsas.

Loot (SAK Tartu) jõudis laupäeval peetud poolfinaali vahesõidu kaudu ja pakkus seal vägeva etenduse: tagasihoidlikul viiendal positsioonil alustanu keris 2000 meetri distantsi teises pooles tempot, tegi südi finišikiirenduse, mis andis talle 7.04,34ga täpselt vajamineva kolmanda koha. Eespool olid itaallane Niels Torre 6.58,51 ja Šveitsi esindaja Jan Schaeuble 6.59,96-ga. Tartlasest jäid tahapoole, ja sõuavad seetõttu väikeses ehk B-finaalis Iisraeli (7.05,07), USA (7.05,65) ja Peruu (7.12,87) koondislased. Teisest poolfinaalist jõudsid finaali kreeklane, bulgaarlane ja argentiinlane. Medalisõit on kavas Eesti aja järgi kell 12.25, vahendab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg.

"Sõit kulges ootuspäraselt, kuigi start pidanuks paremini välja tulema. Oma šansse medalisõidus on keeruline hinnata, ent mulgi on võimalus selles mängus kaasa lüüa," rääkis Reigo Pihlaku hoolealune vahetult peale sõitu.

Tugeva etteaste tegi Eesti neidude paarisaerunelik Rachel Kõllo (SAK Tartu), Grete Alttoa (SK Kalev), Annabel Aron (Pärnu SK) ja Helene Dimitrijev (Viljandi SK), kes ponnistasid B-finaalis, olles seal 6.38,58 kirja saanud Poola neliku järel 6.42,43 teised, kokkuvõttes kaheksandad. Seejuures väärib märkimist, et Eesti kvartett oli poolel maal alles viies, enam kui kolm sekundit tagapool lõpuks 6.42,46 kirja saanud USA-st. Järgnesid Holland (6.44,11), Kanada (6.45,04) ja Ukraina (7.02,15). Õhtupoolikul medalisõidus võitis Šveits (6.30,87) Saksamaa (6.34,48) ja Itaalia (6.35,65) ees.

"Vaatasime alguses, et teised liiguvad eest ära, ent me ei andnud alla: hoidsime oma rütmi, panime viimasel 300 meetril kõik välja. Arvasime eelnevalt ka, et kaheksas koht on jõukohane. Oleme väga rahul," sõnas paatkonna eessõudja Dimitrijev.

Tavakaalus Mikhail Kushteyn (Narva SK Energia) ponnistas tugevuselt kolmandas ehk C-finaalis, kus oli sloveeni Filip-Matej Pfeiferi (6.56) ja kanadalase Steven Rostsi (6.59,04) järel 7.04,44ga kolmas, kokkuvõttes 15. Narvalasele järgnesid Slovakkia (7.05,68), Hispaania (7.06,12) ja Iisraeli (7.17,05) koondislased.

Piirilinna duo Mihhail Netšajev – Ignat Goncharovi (Narva SK Energia) tase lubas neil startida nõrgimas – D-finaalis, kus võitsid 6.38,47-ga ainsat konkurenti Slovakkiat (6.44,52). Kokkuvõttes andis see Eesti paarile 19. koha.

Greta Jaanson (Pärnu SK) startis ühepaadil C-finaalis, kus oli Horvaatia (7.53,08), Leedu (7.56,39) ja Taani (7.58,73) konkurentide järel 8.01,12-ga neljas, kokkuvõttes 16. Jaansonist tahapoole jäid Sloveenia (8.02,01) ja Zimbabwe (8.20,43) sõudjad.

Kelli Järvoja (Pärnu SK) oli kergekaalu ühepaadil C-finaalis ajaga 8.08,46 viies, mis lõppresultaadiks andis 17. koha. Sõidu võitis Ukraina esindaja (7.57,34), järgnesid Prantsusmaa (7.59,51), Norra (7.59,97) ja Taani (8.06,18) sõudjad. Pärnulannale järgnes soomlanna 8.25,88-ga.