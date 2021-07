Verstappen edestas kolmandal vabatreeningul teisi üle poole sekundiga

Verstappeni parimaks ajaks jäi 1.04,591, mis oli 0,538 sekundit kiirem, kui tema lähimal jälitajal Valtteri Bottasel. Tiitlikaitsja Hamilton oli kolmas, kaotust Verstappenile kogunes 0,686 sekundit.

Kui Verstappeni edu teiste ees oli suur, siis ülejäänud sõitjad mahtusid kõik 1,2 sekundi sisse, mis tõotab ka väga tiheda konkurentsiga kvalifikatsioonisõitu.

