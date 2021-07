EOK spordidirektor Martti Raju: koondise nimekiri ei ole päris lõplik

Kui eelnevalt on Eesti olnud olümpiatel esindatud maksimaalselt 13 spordialal, siis täna EOK täitevkonitee poolt kinnitatud Tokyo koondisse kuuluvad 14 ala sportlased. Nimelise ülesandmise peab delegatsiooni juht Martti Raju tegema 5. juuliks ja täna on selles nimekirja 33 sportlast. See number võib veel muutuda, sest maailmas valitseva pandeemia ja erinevate piirangute tõttu jagatakse aladel jooksvalt olümpiakohti ümber.

"Kindlasti võib toimuda ümber jagamisi ja arvestades eriti tänast olukorda ja ka erinevate riikide käitumist ehk et võetakse maha sportlasi ja võetakse maha terveid spordialasid, ei saadeta välja, võib see ümber jagamine kindlasti edasi minna. Mis seab piirangud on see, et üks asi on saada koht Eestile ümber jagamisest, aga teine asi on, et see sportlane sinna Jaapanisse jõuaks, et need on kaks täiesti erinevat maailma. Aga viiendaks anname koondise ülesse ja sealt vaatame edasi," rääkis Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju.

Sportlased peavad tegema kaks koroonatesti 96 tundi jooksul enne Jaapani saabumist ja kolmanda Tokyo lennujaamas. Kes saabub mängudele Jaapani jaoks mustas nimekirjas olevast riigist nagu näiteks hetkel Suurbritannias Wimbledoni turniiril mängivad tennisistid, siis neile on reeglid veel karmimad. Anett Kontaveit langes avaringis konkurentsist ja saab seetõttu Tokyos olümpia eel ka paar trenni teha.

"Need, kes on enne äralendu Tokyosse viimase kahe nädala jooksul viibinud Suurbritannias, siis neile kehtivad veel eraldi reeglid. Nad peavad kolm päeva enne ära sõitu veel lisateste tegema ja kolmeks päevaks karantiini jääma, mis tähendab, et sa trenni teha ei saa ja pead kohe võistlema hakkama. Antud juhul Anetil seda probleemi ei ole. Ta on kaks viimast nädalat mitte Inglismaal ja pigem kodus ja talle seda reeglit ei kehtestata," selgitas Raju kehtivaid erireegleid.

Tänase seisuga sõidab 33 Eesti sportlast olümpiale abistama ja toetama 48 liikmeline tugipersonal. Tokyo mängudeni on veel jäänud 21 päeva