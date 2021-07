Selgus Eesti koondis Tokyo olümpiaks

EOK president Urmas Sõõrumaa väljendas heameelt tugeva ja mitmekülgse koondise üle. "Täna on selge, et aasta võrra edasi lükatud olümpiamängud toimuvad ning mul on hea meel, et EOK lähetab olümpiamängudele koondise, kus on nii debütante kui väga kogenud tegijaid. Tänan kõiki sportlasi, nende treenereid ja taustajõude, kes ei lasknud eelmisel aastal pead norgu, vaid leidsid nii vaimset kui füüsilist jõudu, et elu üheks tähtsamaks võistluseks professionaalselt valmistuda," rääkis Sõõrumaa EOK pressiteate vahendusel.

"Eelkõige ootame meie sportlastelt Tokyos oma hetkevõimete maksimaalset realiseerimist. Kui õnnestunud pingutust kroonib ka kõrge koht võistluse protokollis siis saavad meie ootuste kõrval täidetud ka meie lootused. Soovin Eesti olümpiakoondisele veelkord edu ja palju õnnestumisi Tokyos," ütles EOK president.

EOK spordidirektori Martti Raju hinnangul jättis COVID-19 pandeemiast tingitud kvalifikatsiooniperioodi pikenemine ja kõikumine olümpiale kvalifitseerumisele oma jälje. "Siiski on Eesti koondis esindatud rohkematel spordialadel kui kunagi varem. Kuna ranged liikumisreeglid hoiavad koondise liikmed suhteliselt paiksetena oma elu-ja võistluspaikade juures, tuleb koondise abipersonali komplekteerimisel arvestada liikumispiirangutega. Samuti tuleb arvestada osade alade eellaagriga Nagano külje all Saku linnas, kus puudub võimalus kasutada kohalikku sparringut," ütles Raju.

Tokyo mängudega seonduvatest viimastest ettevalmistustest tõi Raju välja, et reeglid karmistuvad järk-järgult veelgi. "Oleme valmis selleks, et vastavalt olukorrale võib kahe nädala jooksul veel palju muutuda. Tänase seisuga testitakse sportlasi kindlasti alates lennujaama saabumisel kuni olümpiakülast lahkumiseni iga päev, korraldajad on kinnitatud, et annavad endast kõik, et olümpiamängud turvaliselt peetud saaksid," selgitas Raju.

EOK täitevkomitee poolt kinnitatud Eesti koondis 2020. aasta Tokyo olümpiamängudeks:

Jalgrattasport: Tanel Kangert, Peeter Pruus, Janika Lõiv

Judo: Grigori Minaškin

Kergejõustik: Ksenija Balta, Roman Fosti, Tiidrek Nurme, Rasmus Mägi, Maicel Uibo, Johannes Erm, Karel Tilga

Laskmine: Peeter Olesk

Maadlus: Epp Mäe, Artur Vititin

Purjetamine: Ingrid Puusta, Karl-Martin Rammo

Ratsutamine: Dina Ellermann

Sulgpall: Kristin Kuuba, Raul Must

Sõudmine: Tõnu Endrekson, Jüri-Mikk Udam, Allar Raja, Kaspar Taimsoo, Johann Poolak (varu)

Tennis: Anett Kontaveit

Triatlon: Kaidi Kivioja

Ujumine: Eneli Jefimova, Kregor Zirk

Vehklemine: Erika Kirpu, Julia Beljajeva, Katrina Lehis, Irina Embrich (varu)

Vibusport: Reena Pärnat

Taasiseseisvumise järgsel perioodil on senini Eesti suurim olümpiakoondis olnud 2008. aasta Pekingi olümpiamängudel, kuhu lähetati 47 sportlast.

Eesti koondise suurused varasematel olümpiamängudel:

1992 Barcelona – 37 sportlast, 13 spordiala

1996 Atlanta – 45 sportlast, 13 spordiala

2000 Sydney – 33 sportlast, 11 spordiala

2004 Ateena – 42 sportlast, 10 spordiala

2008 Peking – 47 sportlast, 13 spordiala

2012 London – 32 sportlast, 11 spordiala

2016 Rio de Janeiro – 46 sportlast, 13 spordiala

Tokyo suveolümpiamängud algavad 23. juulil ning kestavad 8. augustini.