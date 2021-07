Mägi Warholmi jooksust: uskumatu saavutus, tõeliselt eriline

"Kui skandinaavlane jookseb kodupubliku ees sprindialal maailmarekordi, siis kui tõenäoline see kõik on? Uskumatu saavutus," kommenteeris Mägi intervjuus ERR-ile.

Eestlase sõnul tegi nähtu eriliseks ka see, et publikut pole siiani koroonaviiruse tõttu väga staadionitele lubatud. "See oli Warholmi avastart kodupubliku ees. Tõeliselt eriline."

Mägi kahtleb siiski, kas maailmarekordit on kauaks, sest Warholm ja ameeriklane Rai Benjamin on lihtsalt nii suurepärases hoos. Omavahel kohtuvad nad juba järgmisel nädalal Monacos.

"Võib-olla on seal vaja rekord üle joosta. Aga tegemist oli jooksualade kõige kauem seisnud maailmarekordiga - eriline saavutus," lisas eestlane sellegipoolest.

Enda esitust kommenteeris lausus Mägi, et natuke häiris teda iirlase Thomas Barri katkestamine ja liigne mõtlemine aja peale. "Läksin suhteliselt julgelt jooksma ja head aega püüdma. Esimene päris tugeva konkurentsiga jooks sel aastal."

"Barr minu ees neljandal rajal kukkus teisel tõkkel. See otseselt mind ei seganud, [aga] kui üks mees vahelt ära kaob, siis võib-olla jäi vahe viienda rajaga natuke suureks. Võib-olla kärsatasin end tagasirgel natuke läbi, aga mingit suur eksimust ka ei teinud. Lõpp võrreldes esimese poolega vajus ajaliselt ära."

"Võib-olla selle jooksu üks suurimaid vigu oligi see, et hakkasin ise ka natuke liiga palju ajale mõtlema ja see tavaliselt head ei tee. Oleks natuke sujuvama jooksu võinud teha," tunnistas Mägi.

"Midagi väga erilist ei olnud, aga teisalt on võistlusi üksjagu all ja võib-olla ei olnud täiesti-täiesti veel eestikatest ja vahepealsest perioodist taastunud. Järgmise jooksu püüan teha nii nagu tegin selle hooaja esimesed jooksud, kus ma tegelikult aegade peale üldse ei mõelnud."

Juba pühapäeval teeb Mägi stardi Stockholmi Teemantliiga etapil ja seejärel järgneb viimane lihv Tokyo olümpiaks. "Oleme varasemalt suutnud viimased nädalad edukalt tiitlivõistlusteks valmistuda. Kindlasti kordame seda mudelit ka see hooaeg."

"Suure tõenäosusega jääb Stockholmi jooks enne olümpiat viimaseks. Siis tuleb järelejäänud ajast võtta maksimum. Mitte otseselt treeningute poolest, aga et olla värske ja kohanemisvõimeline."