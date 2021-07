Taivo Mägi: Rasmus peab veatult oma rütmi välja jooksma

"Olen rahul, töö on tehtud. Nüüd jääb lihtsalt üle jooksud ära joosta," ütles Taivo Mägi. "Siin peab veatult oma rütmi välja jooksma. Teiseks, kindlasti peab olema jalg sellel päeval või nendel päevadel kerge. Ma ei oskagi rohkem mingeid detaile välja tuua. Võtame jooksu korraga. Eeljooks on mingil moel juba väike lakmuspaber, annab natuke aimu enda ja konkurentide liikumisest. Nii et alustame eeljooksust."

Sel hooajal olnud Rasmus Mägi teinud väga stabiilsed jooksud. Kas saaks ka üks aste kiiremini kui senised keskmised jooksud? "Äkki see üks aste on juba kuskil sees olnud, seda näitas ka Eesti meistrivõistluste 400 m," arutles Taivo Mägi. "Lihtsalt võistlusgraafik oli selline, et võib-olla mingi väikese surve või tiheda graafiku foonil ei olnud lihtsalt võimalik seda ühte sammu veel astuda. Sel hetkel."

400 m tõkkejooksus on kõigi pilgud eelkõige norralasel Karsten Warholmil, kes vähem kui kuu aega tagasi jooksis Oslos maailmarekordi. "Arvan, et siin tulevad korralikud tulemused. Warholmi nüüd viimastel aastatel vaadates – ta on väga hea ka tiitlivõistlustel ja oskab ennast väga hästi tiitlivõistlusteks tippvormi viia, nii et ootame huviga," sõnas Taivo Mägi.

Kas Rasmuselt võib oodata Eesti rekordit? "Päev korraga," vastas Taivo Mägi. Kõigepealt eeljooksud, seal sõltub, kui palju on vaja mängu panna. Ja kindlasti poolfinaal on hetkel kõige olulisem jooks."

Viis aastat tagasi Rios jooksis Rasmus Mägi Eesti rekordi 48,40.

400 m tõkkejooksu eeljooksud on Eesti aja järgi kavas reede varahommikul, poolfinaalid 1. augustil ning finaal 3. augustil.