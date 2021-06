Brasiilia võiduseeria katkes, Ecuador pääses edasi

Kümme mängu järjest võitnud Brasiilia viigistas Ecuadoriga 1:1. Eder Militao viis kodumeeskonna 37. minutil juhtima, aga Ecuadori poolelt viigistas 53. minutil Angel Mena.

Teises mängus kaotas Venetsueela 0:1 Peruule ja langes konkurentsist. Mängu ainsa värava lõi 48. minutil Andre Carrillo.

Brasiilia kogus B-grupis kümme, Peruu seitse, Kolumbia neli, Ecuador kolm ja Venetsueela kaks punkti. Edasi pääsevad neli paremat.

A-grupis on viimase vooru kohtumised pidamata, aga teada on, et veerandfinaali ei saa kõik kolm kohtumist kaotanud Boliivia. Küll aga jõuavad kaheksa hulka Argentina, Paraguay, Tšiili ja Uruguay.

Viimases voorus kohtuvad Uruguay - Paraguay ja Boliivia - Argentina.