Pärnu Sadam sai esimese eestlasest põhituumikumehe paika

Pärnu Sadama korvpallimeeskond teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et Mihkel Kirves kuulub Eesti suvepealinna klubi ridadesse ka uuel hooajal.

"Oma esimesed mängud Eesti kõrgliigas tegi Kirves hooajal 2012/13 ning on Pärnu meeskonnas järk-järgult tõusnud suuremasse rolli," kirjutab Pärnu esindusmeeskond sotsiaalmeedias. "Kirka on saanud kaela medalid just viimastel aastatel kodulinna meeskonnas, kui 2018/19 lõpetati Eesti liiga pronksmedalitega, lõppenud hooajal viis Mihkel pärnakad hõbemedalile."

Möödunud hooajal viskas 24-aastane Kirves keskmiselt 25,7 minutiga 11 punkti, võttis kaheksa lauapalli ning andis mängu kohta kaks resultatiivset söötu. 2017. ja 2018. aastav valiti Kirves Eesti kõrgliiga parimaks kaitsemängijaks.