Enard: saadud kogemus on eriti oluline noorematele mängijatele

Treener ütles hästi enne mängu, et eks kaotusest peab õppima," rääkis Eesti koondise temporündaja Ardo Kreek poolfinaalis vastu võetud kaotusest. "Kahjuks on vahel õppetunnid eriti valusad, see kaotus jääb kindlasti kripeldama. Loodetavasti võtame midagi positiivset kaasa ja suudame EM-il stabiilsemat mängu näidata," lisas ta.

Peatreeneri sõnul on saadud kogemus tulevikuks väga vajalik, seda eriti noorematele mängijatele.

Peatreener Cedric Enardi sõnul peab saadud kogemustega tulevikus arvestama. "Eriti head on sellised mängud noorematele mängijatele nagu Märt Tammearu, Albert Hurt ja Robert Viiber. Nad kõik peaksid seda võtma kui head kogemust. Aga ma rääkisin neile ka väärtustest - maailma parim meeskond peab olema suuteline pärast ühte kaotust taas mängu tulla. Täna tuldi sellega toime," kiitis Enard mehi.

Eesti meeste rahvuskoondis koguneb uuesti veidi enam kui kuu aja pärast Tallinnas. Augusti viimasel nädalal peetakse sõpruskohtumised ja Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupimängud algavad 1. septembril.