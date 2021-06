Suumann EM-il ei üllatanud

Suumann oli oma jooksu neljas, edestades konkurente Rootsist ja Kreekast. Esimesena lõpetas rumeenlanna Anamaria Nesteriuc ajaga 13,07.

Suumanni isiklik rekord - 13,41 - on joostud aastaid tagasi ning kevadel tunnistas eestlanna Delfile antud intervjuus, et tõkkesprindi arendamisele ei ole eriti rõhku pannud, kuid on aeg seegi ala uuele tasemele viia.

Eesti on 38 ala järel EM-i esiliigas kindlalt eelviimasel positsioonil, edestades vaid Iirimaad. Võistlust juhib Valgevene.