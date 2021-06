Kuuekordne olümpiamedalist tunnistas katsevõistlusel noorte paremust

2016. aasta olümpiamängudelt skandaaliga lahkunud 36-aastane Lochte lõpetas 200 meetri kompleksujumise seitsmendana, kuid lausus ajakirjanikele, et olümpialt eemale jäämine ei ole kõige lõpp. "Mul on ujumises veel palju saavutamata, olgu see siis basseinis või basseinist väljaspool ujumist edendades," ütles Lochte.

Lochte ees pääsesid olümpiale seliliujumises võidutsenud 25-aastane Ryan Murphy ja 22-aastane Michael Andrew, kes võitis 200 meetri kompleksujumise ja kvalifitseerus olümpiamängudele ka 100 meetri rinnuliujumises. Murphy sai võidurõõmu tunda juba Rio olümpial, kui võitis nii 100 kui 200 meetri seliliujumises kuldmedalid.