Balta läheb EMV-le olümpianormi täitma: hindan oma vormi väga heaks

Olümpiapilet on tänaseks välja võideldud ligi 30 Eesti sportlasel. Uue olümpiavormi esitlusel osalesid koondislastest maadleja Epp Mäe, tõkkejooksja Rasmus Mägi, maratoonar Roman Fosti, sulgpallur Kristin Kuuba ning paarisaerulise neljapaadi liikmed Allar Raja, Kaspar Taimsoo, Jüri-Mikk Udam ja Tõnu Endrekson. Olümpiale pürgivatest sportlastest olid kohal veel mitmevõistlejad Janek Õiglane ja Grit Šadeiko kui ka kaugushüppaja Ksenija Balta. Neljapäeval esitleti nii ametlikku Nike võistlusvormi, medalidressi kui vabaaja rõivastust.

Olümpianormi poole püüdlev Ksenija Balta hindab oma vormi heaks ning läheb Eesti meistrivõistlustele selge eesmärgiga norm täita.

"Sinna on jäänud ju ligi kümme päeva, nii et loomulikult ma valmistun selleks ja lähen selle mõttega," kinnitas Balta intervjuus ERR-ile. "Kümne päeva pärast peaks tegelikult jõudma täpselt sinna kohta, kuhu me oleme planeerinud ja sinnapoole me liigume, seega ma hindan praegu oma vormi ikkagi väga heaks."

Olümpiale pääsemises mängib rolli maailma edetabel, kuid oluline on mõistagi ka konkreetne tulemus.

"Ma arvan, et võimalused on praegu väga head," tõdes Balta. "Kui vaadata järjestust, siis praegu ma olen üks koht sealt väljas, seega Eesti meistrivõistlused on väga olulise tähtsusega ja kindlasti on tulemus väga tähtis."

Tokyo olümpiamängude alguseni on jäänud veel 35 päeva.