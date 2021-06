GALERII | Eesti koondislased näitasid Tokyo olümpia võistlusvormi

Esitlusel osalesid mitmed olümpiasportlased, nende seas maadleja Epp Mäe, tõkkejooksja Rasmus Mägi, paarisaerulise neljapaadi liikmed Allar Raja, Kaspar Taimsoo, Jüri-Mikk Udam ja Tõnu Endrekson, maratoonar Roman Fosti ja sulgpallur Kristin Kuuba. Tokyosse pürgivatest sportlastest olid kohal veel mitmevõistlejad Janek Õiglane ja Grit Šadeiko ning kaugushüppaja Ksenija Balta.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa märkis võistlusvormi esitlusel, et koostöö Nike'iga on toiminud juba 2007. aastast ning EOK väärtustab seda kõrgelt. "Nike'i tööd iseloomustavad innovaatilised lahendused ning Nike töötajate inimlikkus ja vastutulelikkus. Mul on väga hea meel, et meie keskel on head ja andekad inimesed, kes selle kollektsiooni ellu tõid," ütles Sõõrumaa.

Toetudes aastatepikkusele teadustööle on Nike loonud rõivad, mis toetavad sooritust, arvestavad sportlase ja ala spetsiifikaga ning lasevad ilma ühegi segava faktorita täielikult keskenduda võistlusele ja sooritusele.

"Olümpiamängude eel tullakse alati välja millegi uue ja innovaatilisega. Tokyo suveolümpiamängud ei erine sellest. Meie tipud teavad väga hästi, et Nike paneb võistlusvormi valmistades tööle kõige uuenduslikumad tipptehnoloogiad, et pakkuda parimat varustust, mis toetab sportlaste sooritust. Tokyo olud ei ole kerged ning seetõttu on meie riided hingavamad, kergemad ning elastsemad, et sportlasel oleks parem liikuda. Väga tähtis on ka visuaalne pool – meie dressidel on huvitav triibuline muster, mis lisab sportlase liikumisele visuaalse dünaamika," ütles Nike esindaja Eestis, AS Jalajälg juhatuse liige Rainer Tops.

Tõkkejooksja Rasmus Mägi sõnul oli ootus uut kollektsiooni näha suur. "Väga väärikas, ilusad värvid ning kindlasti mugav!" hindas Mägi.

Tokyo 2020 suveolümpiamängudeks valmistatud Eesti olümpiadelegatsiooni Nike kollektsiooni vabaajarõivad tulevad Nike ja Sportlandi kauplustes müüki alates tänasest. Tokyo olümpiamängud toimuvad 23. juulist 8. augustini.