2021. aasta Eesti meistriks eraldistardis tuli Rein Taaramäe

Eesti meistriks meeste eliitklassis krooniti sel aastal Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) keskmise kiirusega 49,1 km/h.

Hõbedasele teisele kohale tuli Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation) ja pronksi viis täna koju U-23 vanuseklassi kuuluv Artjom Mirzojev (Ampler Development Team).

"Minu juunikuu peamiseks eesmägiks oligi edukas esinemine eraldistardi Eesti meistrivõistlustel. Trenni olen viimasel ajal pigem vähe teinud, ca 2 tundi korraga, et Vueltaks võimalikult hästi välja puhata. Olengi viimasel ajal palju just temposõidurattaga treeninud ja spetsiaalseid harjutusi teinud. Teadsin täpselt, mis tasemel ma olen ja kuidas tänast sõitu sõita. Sõitsin vastavalt oma võimetele ja olin enesekindel. Panin päeva alguses enda jaoks niinimetatud musta hobuse listi Norman Vahtra ja nii ka kujunes. Norman oli täna väga tugev," rääkis Taaramäe.

"Rada oli ka väga äge, loogeldes pidevalt üles-alla ja paremale-vasakule. Ilmselt oli see ka minu eelis, sest just tõusudel liikusin Normanist kiiremini. Järgmine start on juba sel pühapäeval Valgas toimuvatel Eesti meistrivõistlustel grupisõidus. Usun, et minu eelis on see, et mul pole tänu tänasele enam võistlusstressi ja saan vabalt võtta. Eesti poiste vastu on raske meie teedel saada, aga annan endast parima. Esimene Euroopas toimuv võidusõit on Tšehhi Velotuur ja siis juba Vuelta," võttis Taaramäe tänase sõidu ja plaanid kokku.

"Algul vajutasin pisut üle, aga sõidu teisel poolel suutsin keskenduda ja olen tulemusega väga rahul. Ilm ka toetas mind, sest mulle reeglina sobib soojem ilm paremini kui külmem. Rada oli ka täna väga hea, käisin sellega juba eile tutvumas, mis andis mulle tänaseks teadmise, kus tuleb vajutada. Kaotus kullale ja hõbedale andis hea ülevaate, kui palju peab edaspidi veel tööd tegema," kommenteeris Mirzojev.

U-23 vanuseklassi esikolmik oli järgnev: esikoht läks Artjom Mirzojevile (Ampler Development Team), teiseks tuli Joonas Kurits (Ampler Development Team) ning kolmandana lõpetas Rait Ärm (Groupama-FDJ).