Taaramäe: ütlesin tiimile, et lähen võitma ja ei tahtnud oma sõnu süüa

Lüllemäe pisut üle 30 kilomeetri pikkusel trassil näitas Rein Taaramäe parimat aega kõigis vaheajapunktides. Nii on tal koos neljapäevasega eraldistardi Eesti meistritiitleid juba viis. Edu tõi tark ja kontrollitud tegutsemine.

Ainsana võitjale vähem kui minutiga kaotanud Norman Vahtra jäi 34-aastasele Taaramäele finišis alla 42 sekundiga.

"Kuppelmaastik üles-alla, sihuke kaval rada. See on vana reegel, et allamäge sõites tuleb natuke tagasi hoida ja ülesmäge natuke üle enda võimete, et laskumisel jälle siis natuke kergemalt sõita," selgitas Taaramäe ERR-ile.

"Kui laskumise osad liiga nii-öelda punases lasid, siis tõusudel enam seda jaksu ei oleks olnud. Selle ma testisin juba omal nahal trennis ära. Ja võib-olla see saigi siis noortele saatuslikuks. Adrenaliini ju tõmbab üles enne starti, tahad ikka kõvasti panna ja Reinule pähe teha," sõnas värske Eesti meister.

2019. aasta MM-i eraldistardi seitsmes mees Tanel Kangert sel nädalal Eesti meistrivõistlustel ei stardi. Seega polnud ime, et temposõidus suutis Taaramäele tõsist konkurentsi pakkuda vaid teine kaasa teinud World Touri rattur Norman Vahtra.

Nii Vahtra kui täiskasvanute hulgas pronksi võitnud ja U-23 vanuseklassi Eesti meistriks tulnud Artjom Mirzojev paistsid silma tugeva distantsi teise poolega. Tiitlit kaitsnud Gleb Karpenko pidi leppima alles kaheksanda kohaga.

Kui esimest ja kolmandat kohta lahutas peaaegu kaks minutit, siis kolmanda ja kaheksanda koha vahe oli neljapäeval vähem kui 40 sekundit.

"Laskumistel ei pingutanud nii palju, et jõuaks tõuse rohkem sõita. Reinuga arutasime just, et võib-olla hoidsin liiga palju tagasi alguses, kui rada rohkem laskus. Ma olin juba alguses kaotanud kuue kilomeetriga 20 sekundit," rääkis Vahtra.

Vahtra loodab Hispaania velotuuril kuuluda Israel Start-Up Nationi valikusse. Taaramäelgi on olnud plaan Vueltal kaasa teha. Nii Vuelta esimese kui viimase etapi puhul on tegemist individuaalse temposõiduga ja Taaramäel on seal võimalus kanda Eesti meistrisärki. Meistrisärk on kahtlemata oluline ka Taaramäe klubile, Belgias baseeruvale Intermarche-Wanty-Gobert'ile.

"Ma panin ise endale natuke pingeid peale, seadsin end lolli olukorda. Ma ütlesin Itaalia velotuurilt tulles, et ma lähen seda eraldistarti võitma, pakkige mulle kogu varustus kaasa. Ega ma ei tahtnud oma sõnu süüa. Sellepärast ma ka siin hoogsalt valmistusin ja see oli ka mu ainuke juunikuu eesmärk," kinnitas Taaramäe.

Eesti meistrivõistlused jätkuvad pühapäeval, kui Valgas toimub grupisõit, kus koos Läti ja Leedu ratturitega selgitatakse ka Balti meister. Võistlusele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.