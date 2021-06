Nurme: mul on usk, et ka Tartus olümpiaks valmistudes saab tugevaks

Kui Tiidrek Nurme täitis olümpianormi juba rohkem kui aasta tagasi, siis Roman Fosti jõudis sama saavutuseni alles tänavu aprillis. Hiljuti jooksid mõlemad Euroopa karikavõistlustel Birminghamis isikliku rekordi 10 000 meetri distantsil.

"Tõepoolest 10 000 meetrit staadioni peal - see 22 sekundit isikliku rekordi parandamist on minu jaoks selline väga meeldiv areng, aga siiski peab tõdema, et ma ei ole kunagi olnud 10 000 meetri jooksja staadionil. Seega see üllatus ei olnud, et ma sellise isikliku jooksin, aga kui vaadata kogu olümpia ettevalmistust, siis see mängis kindlasti olulist rolli verstapostina, et näha mis seisund on pärast kolme ja poole kuu pikkust Keenia laagrit," rääkis Nurme, kelle püstitatud uus isiklik rekord on 28.37,85.

Teise olümpiale sõitva maratonijooksja Roman Fosti sõnul andis võistlus talle olulist infot tema seisundi kohta. "See võistlus oli tähtis, et saada tagasisidet, mis olukorras organism on. Kuigi ütleme tagantjärgi, see võistlus ei olnud hea üldse minu jalgadele, kuna ma naelikutes trenni ei saanud teha. Maratoni ettevalmistus algab tavaliselt üldisest ettevalmistusest, kus sa teed rahulikke jookse, jõudu, mäkkejookse. Et ma spetsiaalselt selleks valmistuda ei saanud ja peale poolt distantsi ikkagi sääremarjad andsid tunda ja teine pool oli ikka kannatuste rada. Ütleme, et see jättis jälje ka järgnevale kümnele päevale, et siiamaani ma ikka tunnen sääremarjad pole päris taastunud," kirjeldas oma olukorda Fosti, kelle 10 000 meetri jooksu isiklik rekord on nüüd 29.40,29.

Fosti sõidab järgmisel nädalal tagasi Keeniasse, Nurme jätkab aga olümpiamängudeks valmistumist Eestis. Sel nädalavahetusel võistleb Fosti ka Rumeenias, Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel, et tuua Eesti koondisele punkte 5000 meetri jooksus.

"Mul oligi plaan merepinnal olla kolm nädalat ja peale kolme nädalat kõrgmäestiku efekt kaotab oma efektiivsuse ära. Nii et ma tahtsin seda kolme nädalat siin hästi ära kasutada ja see võistlus on ka hea emotsionaalse poole pealt, saada natuke kiirust jalgadesse ja järgmisest nädalast siis algabki selline spetsiifiline töö. Järgmise nädala neljapäeval jõuan kõrgmäestikku, toimub selline aklimatiseerumine neli päeva ja siis ülejärgmise nädala algusest alustan spetsiifilist maratoni ettevalmistust. Ja olen juba saanud kokkuleppele ka Saksa maratonijooksjatega, nii et võtmetrennid teen siis Saksa maratonijooksjatega," selgitas Fosti oma edasist ettevalmistusprotsessi olümpiaks.

"Treeninglaagrit ma tahtsin teha väljaspool Eestit Colorados, aga jällegi koroonareeglid muutsid plaane ja nüüd ma olen siin Tartus. Olen koos oma treeningpartneri Mukungaga. Mul on siin hea meeskond - abitreener Harry Lemberg, füsioterapeut Peeter Nigol. Lisaks on mul võimalik kasutada kliimakambrit, mis on tänu Vahur Ööpikule Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis. Et selles mõttes on mul päris tugev meeskond siin selja taga ja kindlasti parem, kui kusagil mujal oleks. Aga mis on puudu, on kindlasti selline mäestikutreening, mida ma olen harjunud tavaliselt enne taolisi tiitlivõistlusi tegema. Aga eelmist aastat silmas pidades, siis sai ju terve hooaeg niimoodi treenitud ilma mäestikutreeninguta ja ikkagi sain päris heasse vormi. Nii et mul on päris selline hea usk, et siin Tartus saab ka tugevaks," oli Nurme lootusrikas.

Jaapanisse sõidavad meie maratoonarid juuli lõpus ning olümpiamaraton joostakse Sapporos 8. augustil.