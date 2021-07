Nurme: meil on ideaalsed tingimused, et teha olümpial üks hea sooritus

"Viimasel tiitlivõistlusel oli Tiidrek vahepeal mul eest ära, aga lõpus hakkasin järele tulema. Sel korral püüan sama distantsi hoida, et Tiidrek oleks silmaulatuses. Kui suudaksime enam-vähem koos lõpetada – vahet ju pole, kas on Tiidrek ees või mina ees –, siis oleks tore," arutles Fosti ja lisas muiates: "Fotograafidel ka ilus pilti teha!"

"Käest kinni üle joone me ei tule," torkas Nurme kõrvalt.

"Seda kindlasti," nõustus Fosti. "Aga ma arvan, et tuleb enam-vähem samasugune lõpp nagu Rios, jätan kindlasti endast kõik rajale."

"Kahjuks meil seal meditsiinipersonali kaasas ei ole, aga ma ütleks siis meie füsioterapeudile, et hoia kindlasti nuuskpiiritus enda lähedal, eks?" pöördus ta füsioterapeudi Peeter Nigoli poole, mispeale Nigol näitas pöialt.

"Lähen endast kõike välja andma. Siis näeme, kui olen üle finišijoone tulnud, kas on hea aeg või hea koht. Kõige tähtsam on endast kõik välja anda," sõnas Fosti.

"Kui mind ja Romani võrrelda, siis mul on eeldused kiiremaks jooksuks. Seega võiks öelda, et minu jaoks tähendaks see ebaõnnestumist, kui Romanile alla jääksin," nentis Nurme.

"Muidugi, Rios sa kaotasid, nüüd tuleb ju tasa teha!" lõõpis Fosti.

"Rio puhul ma ütleks ära, et siis ma olin algaja maratoonar, üheksa kuud jooksnud. Seis on nüüd teine," vastas Nurme. "Tahan võita! Väga!"

Tiidrek Nurme ja Roman Fosti Tokyo olümpiamängudel Autor/allikas: Karli Saul

Viis aastat tagasi Rio olümpial sai Fosti 61. ja Nurme 63. koha. Nüüd on sihid kõrgemale seatud. "Olen praegu sellises punktis, kus võin öelda, et meil on ideaalsed tingimused, et teha olümpial üks hea sooritus. Aga see, mis meid ees ootab, on natuke nagu malemäng. Vorm on hea, aga kuidas see nüüd realiseerida, vajab natuke tarkust," rääkis Nurme. "Kõik 108 jooksjat, kes on siia kvalifitseerunud, on kõval tasemel. Seega iga konkurent, keda edestame, on suur saavutus. Küll aga peame arvestama, et kui oskame enda hetkeseisundit sellesse jooksu sisse panna, siis on võimalik kõrge koht saada. Ma ei räägi medalitest, vaid pigem kohast esikolmekümne hulgas. Kui sinna saada, siis võiks mõelda, et see on juba suurepärane saavutus."

"Kui räägime maratoni ideaaltingimustest, siis optimaalne temperatuur, et teha suurepärane sooritus, on 10-12 kraadi. Siin hakkame vähemalt kahega korrutama ja lisame õhuniiskuse juurde, seega siin suurepäraseid aegu oodata ei ole," jätkas Nurme. "Aga arvestades meie isiklikke, usun, et oleme mõlemad võimelised sinna lähedale jooksma. Võib-olla mitte samasse minutisse, aga usun, et me ei saa seal kümne minutiga."

Nurme isiklik rekord on mullu joostud 2:10.02 ja Fostil tänavusest 2:10.46.

Kaks päeva tagasi Tokyosse jõudnud maratoonarid lendavad pühapäeval Sapporosse ja saavad nädal aega veel seal valmistuda. "Seal on 1,4-kilomeetrine ring ümber ühe staadioni, saame seal joosta ja ka staadionil. Ausalt öeldes, maratonijooksja jaoks saab suhteliselt üksluine olema seal, kuid viimane nädal nagunii väga suuri kilometraažitreeninguid ei ole vaja teha. Eks seal saab lihtsalt jalgadesse värskust," rääkis Fosti.

Roman Fosti Tokyo olümpiamängudel Autor/allikas: Karli Saul

Maratonijooks tõsteti palavuse tõttu Tokyost Sapporosse, kus on mõnevõrra jahedam. "Ausalt öeldes viimased kaks päeva siin hommikul joostes ei tundugi kuumus nii hull," tunnistas Fosti. "Kui võrdlen 2015. või 2019. aasta MM-iga. Homme lendame Sapporosse, vaatame, kuidas seal see ilm on. Loodame, et meie jooksu ajal on samamoodi pilved, nagu need kaks hommikut on olnud. Praegu päikese käes on päris kuum, aga kui läheb pilve, on täitsa talutav."

"Eesti suvi oli tõeline kingitus. Mul oli kokkulepe, et hakkan kasutama kliimakambrit, aga see plaan jäi kohe riiulile, sest Eesti ilmad on sisuliselt samad nagu praegu Sapporos," rääkis maikuust alates Tartus olümpiaks valmistunud Nurme. "Sapporo puhul sõltub küll päris palju küll sellest, kas tuleb päikeseline või pilves ilm."

Kuidas kuuma ilmaga joostes end jahutada? "Mõned aastad tagasi leiutasime väga hea strateegia – nokamütsi sees on kilekotiga jää," avaldas Fosti. "Ja igas joogipunktis, kus on meie abipersonal, vahetame nokamütsi ära. Eks me peame veel koosolekut, võib-olla on mingeid uusi nippe veel."

Tiidrek Nurme Tokyo olümpiamängudel Autor/allikas: Karli Saul

"Rääkides abipersonalist, siis siin on inimesed, kes on oma elu selle sisse pannud, et meie hästi jookseksime. Meiega on kaasas Peeter Nigol, kes on pikaajaline Rocki füsioterapeut, siis on Toomas Tarm, kes on Fosti nõuandja ning lisaks treener Mark Misch, kes tuli Ameerikast meile appi. Tänu neile me suudame endast parima välja anda," kiitis Nurme. "See, et Eesti Olümpiakomitee võttis nõuks nad meiega koos Sapporosse saata, on minu jaoks suur kingitus ja see loob meile ideaalsed tingimused, et oma parim selles jooksus välja panna. Me ei jookse üksinda, meil on meeskond. See on meie tugevus."

Maratonijooks on Tokyo olümpial kavas 8. augustil, start antakse Eesti aja järgi kell 1 öösel.