Võrkpallikoondis alustab laupäeval Kuldliiga finaalturniiri Türgi vastu

19. juunil kohtuvad Eesti aja järgi kell 18 algavas esimeses poolfinaalis Eesti ja Türgi ning kell 21 algavas teises poolfinaalis Belgia ja Ukraina. 20. juunil kell 18 peetakse pronksimäng ja kell 21 finaal.

Türgiga kohtus Eesti viimati 2019. aastal samuti Kuldliiga poolfinaalis, mis toimus Tallinnas Saku Suurhallis. Tookord 3:1 võidu teeninud Türgi krooniti hiljem ka Kuldliiga võitjaks. Ukrainaga mängis Eesti koondis viimati 2019. aasta EM-finaalturniiril alagrupis, kui saadi 0:3 kaotus ning Belgiast saadi äsja kahel korral (3:2 ja 3:1) jagu Kuldliiga alagrupiturniiril.

Eestil on ette näidata Euroopa liiga tiitlid aastast 2016 ja 2018. Möödunud aastal koroonapandeemia tõttu Euroopa liigasid ei toimunud.

Eesti meeskonna peatreener Cedric Enard sõnas, et pärast Liepajas peetud viimast alagrupiturniiri on treeningutel keskendutud nii oma asjadele kui esimesele vastasele Türgile. "Olen pärast alagrupiturniiri korduvalt rõhutanud, et mängude algused on tähtsad. Eriti sellise vastasega nagu Türgi, sest seal poleks meil pärast kehva algust enam mingit võimalust. Aga usun, et mehed on sellest aru saanud ja püüame vaimselt poolfinaaliks hästi valmis olla. Oleme ambitsioonikad ja keskendunud, ootan võitluslikku mängu," ütles juhendaja. "Suur tähtsus on mõistagi servil, tahame nad surve alla panna ja sellega nende mängu lõhkuda. Oma vastuvõtu peame muidugi samal ajal korras hoidma. Meeskonnana on Türgi füüsiliselt võimas, neil on kindel rünnakuliider diagonaalründaja Adis Lagumdzija näol. Aga jõudu ja rünnakuvõimsust on neil mujalgi."

Nagu tavaks, pidanuks selgi aastal Kuldliiga kaks paremat koos korraldaja Portugaliga saama koha FIVB Challenger Cupil, et võidelda koha eest Rahvuste liigas, ent FIVB otsustas koroonaviirusele viidates Challenger Cupi sel aastal mitte korraldada.

Belgiasse sõidab 14 mängijat. Eesti koosseis finaalturniiril: Robert Viiber, Renet Vanker, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Karli Allik, Märt Tammearu, Kristo Kollo, Albert Hurt, Stefan Kaibald, Silver Maar, Johan Vahter, Oliver Venno, Renee Teppan.

Peatreener Cedric Enard, abitreenerid Loic Geiler ja Oliver Lüütsepp, abitreener/statistik Alar Rikberg, ÜKE-treener Andres Eduardo Esper, statistik/mänedžer Märt Pajusalu, füsioterapeudid Siret Kalbus ja Meribel Saar, mänedžer Robin Ristmäe.