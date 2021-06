Enard: pean mängu algustest meestega rääkima, need peavad muutuma

Peatreener Cedric Enard oli võidu üle rõõmus, kuid tunnistas, et viltu läinud mängu algus tegi kurjaks ja see peab tulevikus muutuma.

"Midagi on nende algustega valesti. Ka Tartus olid algused kehvad, aga mitte päris sellised nagu täna. Pean sellest meestega rääkima ja see peab muutuma," vahendab võrkpalliliit peatreeneri sõnu.

"Ma ei tea, kas see on vähene enesekindlus või mänguks ette valmistumine vaimselt. Mängijad on ju kõik võitlejad ja mängu käigus nad täna seda taas tõestasid, aga see peaks kohe kohtumise alguses juhtuma. Tugevama vastasega pole sellise algusega midagi teha," sõnas juhendaja.

"Positiivse poole pealt saime võidu ja sain treenerina taas tõestust, et saan kõigile mängijatele loota. Tean, milleks on võimelised nii Karli [Allik] kui Kristo [Kollo] ja Olku [Oliver Venno] oli täna lihtsalt imeline. Vibu [Robert Viiber] oli samuti hea ja kõik teised samuti, oli tõeline meeskonnavõit ja see on hea."