19-aastane austraallanna ujus maailmarekordi

McKeown näitas hiilgavat vormi juba möödunud kuul, kui püstitas ajaga 57,63 samal alal Austraalia rekordi. Maailmarekordi ujumisele vihjas austraallanna treener Chris Mooney vahetult enne pühapäevase katsevõistluse soojenduse algust. "Mina teadsin ja tema teadis, et on aeg," rääkis ujuja valmisolekust ja treeneri sõnumist rekord oma nimele võtta. McKeowni sõnul ei olnud uus rekord siiski eesmärk omaette, aga tulemus näitab, et raske töö ja vaev tasus end ära.

Eriliseks teeb rekordi asjaolu, et McKeowni isa suri 10 kuud tagasi 53-aastasena ajukasvajasse ja ujuja suunas surmaga seotud pinged olümpiaks treenimisse.

Eelmise maailmarekordi ujus 2019. aastal ameeriklane Regan Smith.

Uue maailmarekordi püstitamine lisab ootusärevust ka Tokyo olümpiamängudele, sest seal võtab McKeown mõõtu senise rekordiomaniku Smithiga.