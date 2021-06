Jüri Vips saavutas karjääri esimese võidu vormel-2 sarjas

Vips teenis esimeses sprindisõidus kaheksanda koha ning läks teise sprindisõitu kolmandalt stardipositsioonilt. Eestlane vormistas suurepärase sõidu ning haaras 21-ringise sõidu 11. ringil David Beckmannilt esikoha. Vips ei andnud seejärel esikohta käest ning saavutas enda karjääri esimese võidu vormel-2 sarjas.

Bakuu etapi põhisõit toimub pühapäeval Eesti aja järgi kell 11.45.

JURI VIPS WINS RACE 100!!!



The @HitechGP racer gets his first victory in F2 #AzerbaijanGP #F2 pic.twitter.com/xccp2fAUqH