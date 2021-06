Jüri Vips näitas kvalifikatsioonis teist aega

Lawsoni kiireim ringiaeg oli 1.54,217.

Hitech GP sõitjatele järgnesid Oscar Piastri (Prema Powerteam; +0,291), Theo Pourchaire (ART GP; +0,422) ja esiviisiku lõpetas Dan Ticktum (Carlin; +0,613).

Kvalifikatsiooni järjestuses alustatakse pühapäevast põhisõitu, laupäevases supersprindis starditakse aga esikümne tagurpidises järjestuses, mis tähendab, et laupäeval alustab esikohalt kvalifikatsioonis kümnenda koha saanud Robert Shwartzman (Prema Powerteam).

Vips on kahe etapi järel sarja üldarvestuses 22 punktiga kümnes.

Your top from a phenomenal qualifying sesh in Baku!#AzerbaijanGP #F2 pic.twitter.com/KU8Rs9otto