Kõrge testosteroonitasemega naised võitlevad õiguse eest naistega võistelda

Keeniast pärit eelmiste olümpiamängude pronksmedalist Margaret Wambui, kes on üks loomulikult kõrgema testosteroonitasemega naistest, leiab, et rahvusvaheline kergejõustlikuliit võiks hormonaalsete erisustega sportlastele luua võistlemiseks kolmanda kategooria. "Kõrge testosteroonitasemega naistele oma kategooria loomine oleks kasulik, sest tundub vale oma sportlikud anded kasutamata jätta," lausus Wambui BBC Sport Africale.

Jooksjad, kelle seksuaalne areng normaalsest erineb, ei saa võistelda distantsidel 400 meetrist ühe miili ehk 1,6 kilomeetrini, kui ei olda nõus ravimite või operatsiooni abil meessuguhormoonide taset vähendama.

Kahekordne olümpiavõitja Caster Semenya pöördus veebruaris Euroopa Inimõiguste Kohtusse, väites, et soovitus oma keha muuta on inimõiguste rikkumine. Kolmanda kategooria loomist ta ei poolda, põhjendades otsust sellega, et ta on naisena sündinud ja kasvanud ning peaks naiste seas ka võistelda saama. Kolmas kategooria ei oleks Semenya arvates paljudel aladel vajalik, kuna kõrgema testosteroonitasemega naisi on tippspordis vaid 0,7 protsenti.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit jäi kindlaks otsusele korraldada võistlusi vaid meeste ja naiste kategoorias, sest kõrgem testosteroonitase tõstab sooritusvõimet ja lihasmassi ning seab konkurendid ebavõrdsesse olukorda.