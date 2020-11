Semenya kaebas kergejõustikuliidu inimõiguste kohtusse

Lõuna-Aafrika kergejõustiklane pöördus kohtusse, kuna uute reeglite järgi peaks ta starti pääsemiseks tarvitama testosteroonitaset alandavaid ravimeid. See reegel kehtib kõikidele seksuaalse arengu kõrvalekaldega naisjooksjatele, kes võistlevad distantsidel 400 meetrist kuni ühe miilini. Kaks olümpiakulda just 800 meetri jooksus pälvinud Semenya on uued reeglid kaevanud juba ka rahvusvahelisse spordikohtusse ja Šveitsi ülemkohtusse, kuid jäi mõlemas kaotajaks.

"Me kaebame WA uued reeglid Euroopa inimõiguste kohtusse," kinnitas Semenya esindaja Greg Nott. "Semenyal on palju toetajaid, mis näitab, et maailma kergejõustikuliidu reeglid on vastuolus avaliku huviga."

Lõuna-Aafrika Vabariik soovib, et Semenya kuuluks endiselt Tokyo olümpiale sõitvasse koondisesse. Millistel distantsidel ta osaleb, see on veel lahtine. Semenya on varem võistelnud ka 200 meetri distantsil, mida WA uued reeglid ei puuduta.