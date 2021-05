Kangert: ma pole aastaid tuuril nii värske olnud, see annab OM-iks lootust

Pühapäeval Giro d'Italiale joone alla tõmmanud eraldistardist temposõidus sai Kangert 68. koha, aga töö oli oma tiimi heaks juba tehtud. Meeskonna liider Simon Yates lõpetas Bernali ja Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) järel kolmandana.

"Enda tulemustest rääkides pole midagi erilist välja tuua, aga minu roll oligi meeskonnakaaslase ametis olla. Selle koha pealt läks kõik väga hästi, suutsin oma liidrile tuge pakkuda," rääkis Kangert.

"Meie eesmärk oli algusest peale pjedestaalile jõuda ja sellega võime rahule jääda. Ma ei hakka enda tulemusi välja tooma, sest mul oli iga päev ainult üks mõte: tuua oma liider võimalikult värskelt finišisse," jätkas Kangert.

"Enda füüsilisest poolest rääkides on seis hea, tuurilt tulen välja vähemalt sama heana kui peale läksin. Mul ei ole aastaid sellist tunnet olnud, kus ma oleks nii värskena tuuri lõpetanud. See annab lootust, et ehk on olümpiaks minek veel parem. Kindlasti ei väsitanud ennast maikuuga ära ja mul on järgmistele võidusõitudele ka isiklikus plaanis suures eesmärgid," kinnitas eestlane.

Teine võistlustules olnud Eesti rattur Rein Taaramäe lõpetas Giro d'Italia 51. kohal.

"Hinnag minu Girole oleks selline, et väga halvasti ei läinud, aga üle keskmise hästi ka ei läinud," sõnas Taaramäe. "Pool Girot oli päris hea, esimestel etappidel suutsin isegi tulemuse peale sõita ja pool Girot sõitsin ka päris hästi, aga lõpus lagunesin päris laiali, viimasel nädalal polnud enam midagi teha."

"Kui hinnangut peaksin andma, siis pigem normaalne, sest viimased poolteist aastat on mul päris raskelt möödunud ja kindlasti olin oma viimase pooleteist aasta parimas vormis," tõdes Taaramäe.

Taaramäe järgmiseks suureks väljakutseks on augustis Hispaania teedel sõidetav Vuelta.