Noori kiitnud Lüütsepp: olime Hispaaniast igas elemendis paremad

"Ma arvan, et kokkuvõttes olime neist igas elemendis paremad," rääkis ERR-ile koondise abitreener Oliver Lüütsepp. "Alguses ei saanud serviga hästi minema, mängu teises pooles oli serv see, mis hakkas nende mängu lõhkuma. Rünnakul olime igas faasis vastasest üle, nii ka vastuvõtul ja kaitseolukordades."

Eesti koondise algkoosseis oli reedel väga noor: Märt Tammearu on 20-aastane ning Albert Hurt, Renet Vanker ja Silver Maar 22-aastased.

"Me ei tunnetanud, et see oleks mingi risk olnud. Nad on ennast treeningutel ja treeningmängudes tõestanud. Küsimus oli, kuidas nad selles nii-öelda esimeses raha peale toimuvas mänguolukorras vastu peavad, aga see ei tundunud riskina. Väga positiivne," võttis Lüütsepp noorte meeste esituse kokku.

Laupäeval jätkab Eesti Kuldliiga alagrupiturniiri mänguga Läti ja pühapäeval Belgia vastu.